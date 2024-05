Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 12.05.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 12 maggio 2024 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C (compresi playoff e playout).

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

A. FRAGAGNANO: Cosimo D. Frusi (all. 1); Agostino Talò (2)

ATL. MARTINA:

CASTELLANA: Nicola Morisco (1); Vito Valente (1)

GIOVANI CRYOS:

H. LATERZA:

LATIANO: Fulvio Papadia (3); Francesco Minelli (1)

P. NOCI:

R. PUTIGNANO:

R. RUTIGLIANESE:

REAL MOTTOLA:

RS CRISPIANO:

S. VITO: Gabriele Quaranta (1)

SOCC. T. FASANO:

STATTE: Davide Cardea (1)

VILLA CASTELLI:

Gara Latiano-Real Mottola: rigettato il reclamo del Latiano

—

PRIMA CATEGORIA C

CAPO DI LEUCA:

CURSI:

DB MANDURIA:

F. TAVIANO:

G. ARADEO:

MELPIGNANO:

N. AVETRANA:

P. BAGNOLO:

RUFFANO: Ammenda di 400 euro (lancio di bottigliette in campo; tentativo di scavalcare la rete tra le tifoserie per cercare un contatto coi tifosi avversari; lancio di oggetti verso la tifoseria avversaria); ammenda di 150 euro (accensione di fumogeni); Devide De Icco (all., fino al 30/05/24); Francesco Corvaglia (3)

SAVA: Ammenda di 50 euro (accensione di fumogeni)

V. LECCE:

V. SAN PANCRAZIO:

VERNOLE:

ZOLLINO:

—

SECONDA CATEGORIA B

ARC. TRIGGIANO: Michele Diceglie (1)

ATL. PALAGIANO:

ATL. PEZZE:

BITETTO:

CAROSINO:

DIMATEAM: Daniele Natale (1)

ESP. MONOPOLI:

G. PALAGIANELLO:

GRUMESE:

KC CONVERSANO: Nicola Iurlo (1)

NT CELLAMARE: Silvio Jr. Sisto (1)

PRO GIOIA:

SAN GIORGIO:

TAF CEGLIE:

VC MESAGNE:

SECONDA CATEGORIA C

CD POGGIARDO: Luca Rizzo (dir., fino al 16/06/24); Antonio De Pascalis (4); Alessandro Serio (4)

GC MURO:

KP GALLIPOLI:

PRESICCE ACQUARICA:

R. NEVIANO:

SALENTO SOCCER A.:

SAN DONACI:

SD PARABITA:

SG SURBO:

SOLETO:

SQUINZANO:

TRICASE ASD:

VASTE POGGIARDO 91:

VS TORCHIAROLO: