LECCE – L’ad Mencucci: “Salvezza, risultato importante. Cerchiamo di far crescere la squadra, anno dopo anno”

Sportitalia ha raccolto ieri alcune dichiarazioni dell’amministratore delegato del Lecce, Sandro Mencucci.

“La salvezza? Un risultato importante, per la quarta volta nella storia del Lecce, giocheremo la Serie A per il terzo anno di seguito. Abbiamo conseguito il nostro risultato con tre giornate d’anticipo e, guardando anche le squadre che in classifica ci seguono, questo è un valore aggiunto. Cerchiamo, ogni anno, di aumentare l’importanza di questa squadra, di fare qualcosa di più, essendo consci che fare calcio a Lecce, e al Sud in generale, ha alcune difficoltà che non ci sono in altre parti del Nord. È un po’ più complicato e per questo cerchiamo di svegliarci prima la mattina e di andare a letto un po’ più tardi la sera per lavorare e far crescere questo club”.