LECCE – Baroni ha le idee chiare: “Vincere con l’Alessandria senza fare calcoli”. I convocati

Torna il campionato per il Lecce, che domani alle 14 ospiterà al Via del Mare l’Alessandria di Moreno Longo. Ne ha parlato in conferenza stampa mister Marco Baroni.

I giallorossi arrivano bene alla gara: “Guardiamo all’Alessandria con grande rispetto visto che in questo avvio hanno raccolto meno di quanto seminato. Inoltre stanno bene fisicamente, dovremo arrivare pronti. Noi però dobbiamo pensare alla nostra voglia e determinazione, la chiave è qui dentro. Abbiamo lavorato bene nel corso della settimana, veniamo da una buona gara contro il Benevento e questo deve rappresentare un punto di partenza per la partita di domani. Ci attendono tre gare in una settimana, ma non dobbiamo fare calcoli e pensare solo a vincere”.

Sui singoli: “Gendrey è ok, ha fatto due buoni allenamenti, aveva un problema tendineo che si è messo alle spalle in due giorni di allenamento differenziato. Listkowski può giocare sia a centrocampo che come ala. Stiamo lavorando su questo. Lui è un giocatore tecnico che ama ricevere la palla, a me servono però giocatori che abbiano più dinamismo e su questo ci stiamo concentrando. Lui ha le qualità per dare qualcosa di importante sia a centrocampo che nel tridente offensivo. Rodriguez? Mi sono confrontato con lui, è un giocatore nel ruolo di Coda e se la giocheranno, se vuole fare un calcio importante ci sono competizioni importanti. Mi è piaciuta la settimana che ha fatto. Lo scorso anno era uno dei tanti attaccanti, quest’anno ha un impegno diverso tutti abbiamo investito da lui e lo aspettiamo perché può dare molto. Avrà le sue chance, sia come centravanti o al fianco di Coda”.

Baroni è tornato sulla difficoltà a trovare il gol: “Oggi risaltano le difficoltà offensive ma non deve essere un peso, sono convinto che troveremo il gol, stiamo migliorando sotto porta e ci stiamo lavorando anche dal punto di vista individuale. Noi viviamo per il risultato e questo arriva anche attraverso i gol”.

La formazione non è ancora definita: “Ho un paio di incertezze perché la squadra si è allenata bene. Ci sono un paio di situazioni che devo valutare perché dei giocatori hanno avuto un leggero affaticamento, ma in questo momento sono tranquillo perché tutti si sono allenati bene. Ci sarà bisogno di tutti, abbiamo tre gare in pochi giorni e quella con l’Alessandria sarà una gara intensa”.

—

CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Dima

DIFENSORI – Vera, Lucioni, Meccariello, Tuia, Bjarnason, Gendrey, Gallo, Calabresi, Barreca

CENTROCAMPISTI – Paganini, Olivieri, Helgason, Blin, Listkowski, Bjorkengren, Strefezza, Majer, Hjulmand, Di Mariano, Gargiulo

ATTACCANTI – Coda, Rodriguez

Non convocati: Borbei, Pisacane, Benzar, Vultuar, Burnete, Felici, Milli, Dermaku.