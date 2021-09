SERIE B – Alessandria, la rampa di lancio per il salentino Milanese?

Tra i convocati dell’Alessandria di mister Moreno Longo ci sarà anche Tommaso Milanese, promettente centrocampista offensivo classe 2002, nativo di Galatina ma cresciuto a Martignano.

Milanese è in prestito dalla Roma e, nel turno precedente, ha esordito in Serie B giocando una mezzora nella partita persa dai suoi contro il Brescia. Cresciuto nella Corvino Academy, Milanese è poi passato all’Asd Fabrizio Miccoli e, da lì, è volato verso la Capitale già a 14 anni. Nella scorsa stagione, Milanese è stato uno dei perni della Primavera della Roma, segnando anche otto gol, e ha anche avuto la soddisfazione di esordire in Europa League nel match interno contro il Cluj (Milanese ha anche confezionato un assist). Contro il Cska Sofia, poi, è arrivata la soddisfazione più grande: il gol del momentaneo 1-1 giallorosso (la partita poi finì 3-1 per i bulgari).

E domani, ritornerà al Via del Mare, dove, da piccolo, incitava il suo Lecce.