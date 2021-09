TENNIS – Grave incidente per Crepaldi (Circolo Tennis Maglie)

Grave incidente per Erik Crepaldi, tennista tesserato col Circolo Tennis Maglie, originario di Vercelli.

Il 31enne, ieri sera, a bordo della sua auto, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un’altra autovettura, accaduto nella zona di Bussonengo (Vc), ed è stato trasportato prima all’ospedale di Vercelli, poi al nosocomio di Novara. L’atleta è stato estratto dalle lamiere con l’intervento dei vigili del fuoco.

Crepaldi è in coma farmacologico ma, da quanto riportano i media locali, non sembrerebbe in pericolo di vita.

“Forza Erik, vinciamo la partita più importante”, è il breve messaggio affidato ai social dal circolo magliese. Ci uniamo all’augurio di una pronta guarigione.

(fonte: lasesia.it)