SERIE C – Impegni fuori casa per Virtus Francavilla, Taranto e Bari. Il programma della 4ª giornata

Arriva la quarta giornata per il campionato di Serie C/C e alcune squadre si trovano già di fronte ad un bivio. Ad aprire il turno ci penserà l’unico anticipo del sabato tra Juve Stabia e Campobasso. Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria. La capolista Monopoli, unica squadra a punteggio pieno, chiuderà il weekend nel posticipo di lunedì contro l’Avellino. Gli irpini hanno, sinora, hanno deluso le aspettative, tre pareggi in altrettante gare sono un bottino piuttosto misero per una compagine di quella caratura. L’occasione riscatto può arrivare in casa della momentanea prima in classifica.

Gran parte delle gare della domenica si giocheranno alle 14:30. Le seconde in classifica Bari e Taranto saranno impegnate in gare fuori dalle mura amiche. I galletti andranno a far visita all’ostico Catania, che arriva dalla sconfitta contro la Paganese. Gli stessi campani affronteranno gli ionici guidati da Giuseppe Laterza, galvanizzati dalla bella vittoria contro il Palermo. I rosanero ospiteranno al “Barbera” il Catanzaro, fermo ad una vittoria e due pareggi, pertanto costretto a vincere per non far fuggire già da adesso le primissime. Il Potenza dopo aver fermato i falchetti appunto, affronterà al “Viviani” il Monterosi, squadra ancora alla ricerca di una identità e uscita sconfitta dal campo la scorsa domenica contro il Campobasso. Il Foggia di Zeman vuole dimenticare la sconfitta interna con la Turris e andrà a Latina per cercare prestazione e punti. I corallini, dopo la vittoria in terra dauna, avranno davanti l’ostacolo Picerno, squadra che al momento ha collezionato due pareggi. Anche il Messina ha due punti in classifica, la compagine peloritana giocherà contro la Virtus Francavilla. I brindisini cercano la terza vittoria consecutiva. L’ultima gara tra Fidelis Andria e Vibonese vede due compagini ferme ad un punto in classifica e alla ricerca della prima gioia stagionale.

Il programma e le designazioni della quarta giornata di campionato:

sab h 17.30

Juve Stabia-Campobasso: Simone Galipò di Firenze (Pragliola-Trasciatti; IV Costa)

—

dom h 14.30

Messina-Francavilla: Valerio Maranesi di Ciampino (Salama-Del Santo; IV Molinaro)

Catania-Bari: Daniele Perenzoni di Rovereto (Salvalaglio-Vitali; IV Acanfora)

Latina-Foggia: Paolo Bitonti di Bologna (Poma-Melchiorre; IV Carrione)

Paganese-Taranto: Emanuele Feliciani di Teramo (Ciancaglini-Bonomo; IV Fantozzi)

Palermo-Catanzaro: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Somma-Niedda; IV Panettella)

Potenza-Monterosi: Kevin Bonacina di Bergamo (Orlando-Renzullo; IV Angelillo)

Turris-Az Picerno: Enrico Gemelli di Messina (Zanellati-Piatti; IV Taricone)

—

dom h 17:30

Fidelis Andria-Vibonese: Antonino Costanza di Agrigento (Dell’Orco-Munerati; IV Guida)

—

lun h 21:00

Monopoli-Avellino: Marco Monaldi di Macerata (Lazzaroni-De Angelis; IV Guerra)