LECCE – Primavera, da Verona comincia una settimana fitta d’impegni

Settimana fitta d’impegni agonistici per la Primavera del Lecce di mister Vito Grieco. A breve, alle ore 11, i giallorossi saranno di scena all’antistadio Hellas Verona per la terza giornata di Primavera 1. Mercoledì, poi, a Parabita, i giallorossi esordiranno in Coppa Italia ospitando la Salernitana. Il trittico si chiuderà domenica 26 alle ore 13 con il match interno, di campionato, tra Lecce e Genoa.

Mister Grieco (squalificato) ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI: Borbei, Samooja

DIFENSORI: Ciucci, Hasic, Dreier, Russo, Scialanga, Lemmens

CENTROCAMPISTI: Marti, Vulturar, Macrì, Torok, Gonzalez, Salomaa, Felici, Daka, Milli, Trezza

ATTACCANTI – Back, Burnete, Coqu

–

Queste le gare della terza giornata: Sassuolo-Genoa 0-1 (ieri), Verona-Lecce, Milan-Roma, Juventus-Napoli, Pescara-Torino, Empoli-Spal, Cagliari-Fiorentina, Sampdoria-Atalanta, Bologna-Inter.

Classifica: Roma e Genoa 6 – Inter, Cagliari, Verona, Spal 4 – Sampdoria, Atalanta, Juventus, Torino, Napoli 3 – Lecce 2 – Sassuolo, Fiorentina, Milan, Bologna, Empoli, Pescara 1.

(foto Stella)