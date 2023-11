LECCE – D’Aversa rivolta la squadra coi cambi, vittoria vista da tutti tranne che dall’arbitro: le pagelle

LE PAGELLE DI LECCE-MILAN

Falcone 6: Se sul primo gol del Milan poteva farci poco, vista la distanza ravvicinata da cui colpisce Giroud, sul secondo si fa uccellare sul suo palo, facendosi scorrere il pallone sotto i piedi. Compie un miracolo su Pobega al 14′ su tiro deviato da Gendrey, poi disinnesca come può Okafor al 64′. Non sempre definitivo nelle uscite, un po’ pasticcione coi piedi.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Gendrey 6: Trafitto da Theo in occasione del gol di Giroud, quasi trafitto da Okafor al 64′, a tratti confusionario, si riscatta un po’ alla distanza, quando il Lecce, rivitalizzato dai cambi del 60′, è tutt’altra squadra, appoggiando l’assalto finale del Lecce sino all’ultima goccia di energia disponibile. Bello il cross radente tracciato per Banda che lo zambiano sciupa nel primo tempo.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Pongracic 6: Lascia troppa strada a Reijnders, attendendo e rinculando troppo, fino a quando il milanista incrocia a destra e fa secco Falcone. Ordinato e scrupoloso per tutta la gara, con licenza di avanzare nel secondo tempo, quanto tutti si gasano e lui non si tira indietro.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Baschirotto 6: Bruciato sullo scatto breve dal 37enne Giroud in occasione del gol, si riscatta e prende le misure, annullando il francese nella restante parte di gara. L’errore pesa, e non è l’unico di questa prima parte di stagione.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Dorgu 6,5: La miglior prova del gioiellino danese. Attento in difesa, generoso in appoggio e nella ripartenza, instancabile e quasi mai superato dai diretti avversari, con buona padronanza di palleggio, di tocco e con quella sfrontatezza che è insita nel carattere di un ragazzo di 19 anni.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Kaba 5,5: Sconta una lentezza di pensiero e di azione che, col passare dei minuti e con le energie che calano, apre i crateri (per gli avversari) a metà campo. Fin quando reggono le forze, lotta e disegna anche un paio di buone aperture, poi si accende la spia della riserva già dai primi minuti della ripresa. La pausa giunge al momento giusto per lavorare su una condizione che, ad essere generosi, è ancora al 50-60%.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

(63′ Blin) 7: Il gladiatore “Pezzetti e Cazzotti” è tornato. E quanto è mancato! Approccio alla gara da incorniciare, mezzora giocata col sangue agli occhi e con tremenda efficacia. Rimane in aria un’infinità per spizzare di testa il il corner sul gol di Sansone. Rincorre ogni pallone, ogni avversario, iniettando adrenalina nelle vene dei compagni che si trasformano, recuperano due gol e ne segnano un terzo gol che solo Abisso può annullare.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Ramadani 6: Leader carismatico di questa gara, si accolla il peso di un reparto che, a tratti, deve mantenere in piedi da solo, vista l’evanescenza dei suoi due colleghi. Con l’ingresso di Gonzalez riesce a tirare un po’ il fiato, dopo una partita di sacrificio e di sofferenza. Giallo pesante, salterà la prossima.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Rafia 5: Confermato titolare, non restituisce il credito concesso dal suo allenatore giocando una partita di alti e bassi, con qualche pallone recuperato ma spesso scaricato al compagno più vicino, senza incidere. Corre ma spesso a vuoto e senza costrutto, spendendo energie inutili e facendosi trovare fuori posizione sulle rapide ripartenze milaniste. Conti alla mano, il centrocampo a tre di D’Aversa è a tre solo sulla carta.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

(57′ Gonzalez) 7: Ben più sostanza nella prova dello spagnolo, che conferma il buon ingresso in campo di Roma, giocando una partita solida e generosa, supportando la fase offensiva così come la difensiva, correndo una maratona in campo in soli quaranta minuti scarsi di tempo effettivo. Chiarissimi i segni di ripresa, finalmente!

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Strefezza 6: Tanta corsa sulla fascia a rincorrere e a ripartire, accentrandosi spesso e volentieri nella zona in cui rende di più, quella centrale. Forse si guadagna un mezzo rigorino nel primo tempo ma l’attentissimo Abisso e il solerte Var propendono per un’altra scelta. Commette anche qualche errore di troppo sia nell’ultimo passaggio verso un Krstovic che oggi non è in giornata, sia nel tiro in porta, per la troppa fame di gol.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

(63′ Sansone) 8: Un gol, un incrocio dei pali, un altro gol mancato per un pelo, un pallone recuperato con puntiglio e poi apparecchiato per il 2-2 di Banda. Cos’altro chiedere? Prestazione monumentale, condizione in crescita esponenziale, qualità indiscutibile.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Krstovic 5: Vaga come un’anima in pena per un’ora, nella quale cerca, in tutti i modi, di farsi vedere in avanti, ma di palloni buoni non ne arrivano mai. Pertanto gioca spesso palle alla porta, sbagliando la maggior parte degli appoggi. In calo, da qualche partita a questa parte.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

(63′ Piccoli) 7,5: Che grinta questo ragazzo! Trascina la squadra rinvigorendo un reparto che si stava spegnendo, minuto dopo minuto. Dai suoi piedi partono aperture e appoggi nella fase offensiva. La voglia di sfondare la rete è tanta, gasato dal Via del Mare che ci crede, eccome! Spara in curva un pallone che poteva essere smistato ai suoi compagni, meglio piazzati, alla sua sinistra all’80’. Al 94′, poi, scaraventa un pallone in porta dai 30 metri, facendo venir giù lo stadio, prima che Abisso e sodali annullassero un capolavoro per un fallo che solo loro hanno visto.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

Banda 7: Un iradiddio per tutta la gara. Prestazione in crescendo con gol pesantissimo annesso. Certo, si è fermato il tempo e anche il respiro nel momento in cui si è portato quel pallone sul sinistro, in occasione del 2-2, ma, alla fine, ha avuto ragione lui. Fa vedere i sorci verdi a chiunque gli capiti a tiro. Immarcabile. La strada è tracciata, ora serve continuare a crescere.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

(87′ Venuti) sv

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.

D’Aversa 7: Vince una gara impossibile rivoltando la squadra con i cambi, dopo un primo tempo di sofferenza, di errori e di rincorse a vuoto. Allo stato delle cose, dovrebbe rivedere alcune gerarchie, perché le prove dei neo entrati hanno, nettamente, surclassato quelle dei rispettivi titolari. Non abbiamo utilizzato il verbo “vincere” a caso: quella di oggi è una vittoria a tutti gli effetti, scippata da una decisione arbitrale. Tirando le somme, però, tra Roma e oggi il Lecce ha perso cinque punti, per colpe proprie e non.

NB: Abisso ha ingiustamente annullato il gol vittoria di Piccoli.