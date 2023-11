LECCE – D’Aversa: “Per me i ragazzi hanno vinto. Questo risultato è più una sconfitta, dispiace per i tifosi”

Mister Roberto D’Aversa preferisce sorvolare su quanto successo al 94′ di Lecce-Milan. In sala stampa, analizza quanto di buono e di meno buono ha fatto la sua squadra nei quasi cento minuti di partita, evidenziando i progressi di chi è entrato in campo successivamente.

“Non voglio commentare l’episodio finale, per me, i miei ragazzi, hanno vinto. Nel primo tempo abbiamo concesso due situazioni ai nostri avversari: la prima, su fallo laterale, la seconda, in cui il pallone lo abbiamo spizzato, ha permesso al Milan di raddoppiare. Poi siamo stati bravi a riprendere in mano la partita contro una squadra che in Champions ha battuto il PSG. Dobbiamo migliorare ancora su piccoli aspetti ma la gara l’avevamo ribaltata meritatamente. La vittoria, mentalmente, ci avrebbe restituito quanto lasciato a Roma. Questo risultato è più una sconfitta che un pareggio. In allenamento i ragazzi avevano dimostrato una buona crescita, ma anche energie fisiche e tanta qualità. Merito ai ragazzi che sono entrati, per me sono tutti titolari, l’atteggiamento del secondo tempo è stato decisivo dopo le spiegazioni che ho dato loro all’intervallo. Siamo dispiaciuti per i nostri tifosi, a Roma abbiamo perso per nostri errori e contro il Milan la vittoria non è arrivata per altri motivi”.