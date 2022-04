SERIE B – Cancellare Reggio Calabria e anche l’ultima in casa col Pisa: il Lecce alla prova del nove

Davanti a oltre 25mila spettatori, si giocherà domani Lecce-Pisa, gara fondamentale per il discorso promozione diretta di entrambe le squadre. La squadra di Luca D’Angelo è in serie positiva da tre turni, nei quali ha ottenuto due pareggi contro Brescia in casa, Perugia fuori e una vittoria contro il Como nell’ultima gara disputata. Prima di tale mini-serie, la batosta subita a Benevento (5-1). I toscani sono appaiati al quarto posto (quinto virtuale, essendo in svantaggio negli scontri diretti col Benevento), a due punti dal Lecce. Una distanza esigua, quindi, che lascia spazio anche all’eventuale sorpasso in caso di vittoria esterna. La qualificazione ai playoff, comunque, è ormai matematica.

Non proprio esaltante il bottino esterno di Lucca e compagni, che, nelle ultime tre trasferte, hanno portato a casa un solo punto, pareggiando a Perugia, perdendo a Benevento – come ricordato – e ad Ascoli. I giallorossi, dal canto loro, hanno raccolto dieci punti su 12 nelle ultime quattro partite giocate in casa e domani saranno sospinti alle spalle da un intero stadio che li inciterà dal primo all’ultimo minuto. Un clima magico che, si spera, possa giovare alla squadra di Marco Baroni che deve dimostrare, sul campo, di aver messo alle spalle l’imbarazzante gara di Reggio Calabria e di poter riuscire a trasformare la spinta emotiva del Via del Mare in energia positiva.

Al Via del Mare dirigerà la sfida tra Lecce e Pisa il signor Pairetto di Nichelino, già in campo in Lecce-Benevento 1-1 del 13 febbraio scorso. I precedenti col Pisa, invece, sono abbastanza netti: in 19 confronti diretti, il Lecce ha vinto 11 volte contro una sola del Pisa che prevalse, nettamente, dell’ultimo faccia a faccia al Via del Mare del dicembre 2020. Fu una gara da dimenticare per quel Lecce, allenato da Eugenio Corini, che fu messo sotto dalle reti di Soddimo, Gucher e Sibilli (autore anche del gol vittoria pisano dell’andata di quest’anno) (dati wlecce.it).

Sugli altri campi, la capolista Cremonese è attesa a Crotone: i calabresi sono all’ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta in C. il Monza di Stroppa va a Frosinone che deve difendere con le unghie la sua posizione nella griglia playoff. Il Benevento affronta una Ternana ormai tranquilla. Gara ben più complicata per il Brescia che ospita la Spal.

Il programma della 36esima giornata:

lun. ore 12.30

Ascoli-Cittadella: Daniele Minelli di Varese (Della Croce-Ceccon; IV Ricci; VAR Dionisi-Mokhtar)

—

lun. ore 15

Alessandria-Reggina: Matteo Gariglio di Pinerolo (Marchi-Avalos; IV Calzavara; VAR Prontera-Lombardi)

Cosenza-Pordenone: Luca Massimi di Termoli (Rossi M.-Scarpa M.; IV Ubaldi; VAR Marini-Muto)

Crotone-Cremonese: Michael Fabbri di Ravenna (Scatragli-Massara; IV Arena; VAR Giua-Margani)

Frosinone-Monza: Daniele Chiffi di Padova (Pagnotta-Saccenti; IV Pirrotta; VAR Banti-Raspollini)

Lecce-Pisa: Luca Pairetto di Nichelino (Tolfo-Paganessi; IV Rutella; VAR Di Bello-Dei Giudici)

—

lun. ore 18

Benevento-Ternana: Niccolò Baroni di Firenze (Schirru-Grossi; IV Maggio; VAR Camplone-Fiore)

Brescia-Spal: Antonio Rapuano di Rimini (Del Giovane-Nuzzi; IV Scarpa E.; VAR Di Paolo-Imperiale)

Como-LR Vicenza: Marco Serra di Torino (Cipressa-Cipriani; IV Catanoso; VAR Paterna-Di Gioia)

—

lun. ore 20.30

Perugia-Parma: Antonio Di Martino di Teramo (Rossi C.-Robilotta M.; IV Grasso; VAR Pezzuto-Pagliardini)

—

CLASSIFICA: Cremonese 66; Lecce 65; Monza 64; Benevento e Pisa 63; Brescia 62; Ascoli 58; Frosinone 55; Perugia 52; Ternana e Cittadella 48; Reggina e Parma 45; Como 44; Spal 35; Alessandria 32; Cosenza 28; LR Vicenza 25; Crotone 22; Pordenone 17.