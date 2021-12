LA CRONACA – Lecce, sul più bello arriva la sconfitta. Sibilli-gol e il big match va al Pisa

Si ferma a 15 risultati utili il cammino del Lecce, che esce sconfitto per 1-0 dallo scontro diretto sul campo del Pisa. I giallorossi giocano un discreto match, ma il campo alla fine premia chi ha dimostrato più coraggio quando il risultato era di parità.

Baroni nel suo 4-3-3 rinuncia all’infortunato Coda, sostituito da Olivieri, ma recupera Strefezza e Di Mariano sugli esterni. E’ 4-3-1-2 per D’Angelo, che punta su una coppia d’attacco leggera composta da Masucci e Mastinu. Nell’equilibrio iniziale è il PIsa il primo a provarci. Siamo al minuto 3, Masucci spizza per Marin che per poco non approfitta dell’indecisione tra Gabriel e Hjulmand per beffarli con un pallonetto che termina al lato. Poi è il Lecce ad aumentare il proprio raggio d’azione, arrivando spesso al cross e al corner. Al 16′ gran giocata di Olivieri sulla destra e cross per Di Mariano anticipato dall’uscita di pugno di Livieri. Ed è la punta centrale ad avere invece la palla del vantaggio al 23′, ma ingannato dal liscio di Leverbe colpisce male di mancino a tu per tu con Livieri, toccando al lato. Subito dopo la mezz’ora si rivedono in avanti i nerazzurri proprio con Leverbe, la cui punizione è deviata tra le braccia di Gabriel. Nel finale di tempo grande battaglia in mezzo al campo e agonismo a non finire, ma zero emozioni dalle parti dei due portieri.

Ripresa e subito grande occasione per il Pisa, che di testa con Birindelli sfiora il vantaggio al 48′ su azione di corner. In questo frangente i toscani sembrano avere più fame di vittoria e vengono premiati al cinquantottesimo dal gol che la sblocca. Autore è Sibilli, che raccoglie la corta respinta della retroguardia salentina e scaraventa il pallone sotto la traversa. Reazione leccese dieci minuti dopo con il colpo di testa di Lucioni dritto tra le braccia di Livieri. Ancora il capitano al 74′, quando la sua deviazione di testa è larga di non molto. Sul ribaltamento di fronte il neo entrato Lucca impegna dal limite Gabriel, che blocca in due tempi. Al 76′ occasionissima giallorossa sulla testa di Gargiulo, che raccoglie il cross di trivela di Gallo ma gira centralmente tra le braccia di Liviero. E’ poi Strefezza a mancare il pari calciando di destro alto da ottima posizione. Poi subito prima del recupero prima Lucioni e poi Calabresi chiamano Livieri a prese certo non impossibili. Sono le ultime velleità giallorosse del match concluso 1-0.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Vicenza nel posticipo di lunedì 20 alle ore 20.30.

