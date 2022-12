LECCE – Blindato Gonzalez: ufficiale l’allungamento del contratto con lo spagnolo

Lo aveva preannunciato in conferenza stampa, qualche giorno fa, il direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino. Da oggi, c’è l’ufficialità: il Lecce blinda uno dei suoi gioellini, Joan Gonzalez, portando il termine finale del contratto che lo lega al club dal giugno 2023 al giugno 2027. Una consacrazione vera e propria, quindi, per il talentino spagnolo, già messosi in evidenza nella scorsa stagione sportiva, nella Primavera dell’ex allenatore Vito Grieco, e confermandosi in questo primo scorcio di girone d’andata con la prima squadra diretta da Marco Baroni che gli ha dato da subito fiducia, impiegandolo in tutte e 15 le partite sin qui disputate dal Lecce, nelle quali ha messo a segno un gol, nella gara interna col Monza, e prodotto due assist.

Gonzalez è, senza dubbio, uno dei più positivi calciatori come rendimento: ad oggi, secondo le nostre pagelle, lo spagnolo fa registrare una media voto di 6,2, dietro solamente a Falcone (7), Baschirotto (6,5), Pongracic (6,5), Umtiti (6,7) e Hjulmand (6,46).