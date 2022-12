VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª DIV./f, 1ª DIV./m: risultati 04.12.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Ve.Ra Monteroni-Fulgor Tricase 0-3, Bee Lecce-CDM Cutrofiano 0-3, Aurora BR-L. Ostuni 3-0, O. Parabita-Diamante P. Salento 0-3, LC Monteroni-Trepuzzi 3-0, SS Nardò-NV Torre 3-1.

CLASSIFICA: SS Nardò 23 – LC Monteroni 20 – Aurora BR 15 – NV Torre, Fulgor Tricase 13 – Trepuzzi, Diamante P. Salento, L. Ostuni 12 – CDM Cutrofiano 10 – Vis Squinzano 8 – Ve.Ra Monteroni, O. Parabita 3 – Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): Fulgor Tricase-Diamante P. Salento, NV Torre-Ve.Ra Monteroni, CDM Cutrofiano-SS Nardò, Vis Squinzano-Aurora BR, L. Ostuni-LC Monteroni, Trepuzzi-O. Parabita.

(US LC Volley Monteroni, Michele Aldo Ido) – Le ragazze monteronesi incassano la settima vittoria consecutiva ed impongono un secco 3-0 all’ASD Trepuzzi Volley davanti al pubblico di casa del Palazzetto del Velodromo, continuando così a dare continuità di gioco e di risultati. A fare il punto su questa stagione e sull’andamento del campionato, ormai quasi alla fine della fase di andata, interviene il Capitano della Leo Costruzioni, Anna Paola Greco: “Vincere non è mai scontato ed ogni risultato positivo innalza il livello di entusiasmo della nostra squadra. Senza cullarci, ci godiamo questo momento positivo, forti del bottino pieno conquistato senza lasciare set alle avversarie negli ultimi tre turni. Anche la partita di sabato contro il Trepuzzi ha rispecchiato il trend di questo campionato: contro di noi le squadre danno e fanno il massimo per metterci in difficoltà; noi, grazie al lavoro quotidiano programmato da mister Polimeno e del suo staff, stiamo sempre più assumendo la connotazione di squadra e stiamo sviluppando la nostra identità, alla ricerca di quella continuità di gioco e risultati che saranno l’ago della bilancia in un campionato competitivo come questo. Non possiamo nascondere le nostre ambizioni, molti tra gli addetti ai lavori ci danno tra le squadre favorite, la Società ha lavorato e lavora affinché tutto sia perfetto. Ho trovato nella Monteroni Volley un ambiente familiare, un progetto sicuramente ambizioso messo in piedi da una società seria, uno staff tecnico preparato ed un gruppo squadra, che ho l’onore di guidare da capitano, formato da ragazze stupende, grandi lavoratrici che guardano con desiderio l’obiettivo. Se riusciremo a raggiungerlo sarà il campo a dirlo, noi proveremo a conquistarlo perseguendo la filosofia del lavoro e dell’impegno. Siamo contenti che i cittadini di Monteroni ci seguono sempre con passione ed affetto e ci auspichiamo che alle nostre partite, al palazzetto, ci sia sempre più gente perché i nostri risultati sono i risultati di un intero territorio ed è bello condividerli con tutti”. Prossimo impegno casalingo della Leo Costruzioni sabato 17 dicembre, alle ore 18,00, contro la Vis Squinzano. L’incontro, l’ultimo prima delle festività, sarà anche l’occasione per uno scambio di Auguri a fine gara tra sonorità natalizie, pandoro e spumante.

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): TC Ruffano-Frascolla 3-0, Vibrotek-Aurispa Libellula 3-0, LC Mottola-Falchi Ugento 0-3, Falchi Ugento Beach-PV Massafra 3-0, Squinzano-Lecce Volley 2-3, Alezio-SB Galatina 3-0.

CLASSIFICA: TC Ruffano 24 – Falchi Ugento 18 – Lecce Volley 17 – Squinzano 16 – V. Tricase, Vibrotek, Falchi Ugento Beach 15 – Alezio 9 – LC Mottola 6 – SB Galatina 5 – Aurispa Libellula 4 – PV Massafra, Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): Frascolla-PV Massafra, SB Galatina-TC Ruffano, Aurispa Libellula-Alezio, V. Tricase-LC Mottola, Falchi Ugento-Squinzano, Lecce Volley-Falchi Ugento Beach.

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Diamante P. Salento-FP Spongano 0-3, I. Talsano-GPV Ruffano 1-3, Assi Brindisi-FA Oria 3-1, F. Taviano-MV Galatina 1-3, Seiconsulting-NV Maglie 2-3, Cupa Volley-Sensi Lecce 21 3-1, San Cassiano-Ottica Longo 3-0.

CLASSIFICA: MV Galatina 24 – FP Spongano 20 – San Cassiano 19 – GPV Ruffano 17 – Cupa Volley 15 – F. Taviano 12 – I. Talsano, Assi Brindisi 10 – FA Oria, Sensi Lecce 21 9, NV Maglie 8 – Diamante P. Salento 7 – Ottica Longo 5 – Seiconsulting 3.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): FP Spongano-F. Taviano, GPV Ruffano-Diamante P. Salento, FA Oria-I. Talsano, Ottica Longo-Assi Brindisi, NV Maglie-Cupa Volley, MV Galatina-Seiconsulting, Sensi Lecce 21-San Cassiano.

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Apulia Monopoli-LS Casarano 3-0, AI Alberobello-VR Nardò 3-0, VC Grottaglie-Costruzioni Energie 3-0, O. Ostuni-Tiger Squinzano 3-1.

CLASSIFICA: O. Ostuni 15 – P. Fasano 12 – AI Alberobello, Apulia Monopoli 11 – Tiger Squinzano 5 – VC Grottaglie, VR Nardò 3 – Costruzioni Energie, LS Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): Tiger Squinzano-Apulia Monopoli, LS Casarano-AI Alberobello, VR Nardò-VC Grottaglie, P. Fasano-O. Ostuni.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 5): Astra Volley-Bee Lecce 3-0, Lady Falchi Beach-IM San Cassiano 3-0, I. Copertino-AlessanoSpecchia 3-1, V. Tricase-Alliste 3-0, SS Nardò-Sport & Friends 0-3, Ve.Ra Monteroni-CDM Cutrofiano 3-0, Otranto-GV Galatone 3-1.

CLASSIFICA: Astra Volley 15 – I. Copertino 14 – Sport & Friends 13 – V. Tricase 12 – SS Nardò 11 – Lady Falchi Beach 9 – Ve.Ra Monteroni 8 – Otranto, Bee Lecce 7 – AlessanoSpecchia 5 – Alliste 3 – GV Galatone 1 – IM San Cassiano, CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (9-11 dic.): Astra Volley-Lady Falchi Beach, IM San Cassiano-I. Copertino, Alliste-SS Nardò, CDM Cutrofiano-V. Tricase, Bee Lecce-GV Galatone, Sport & Friends-Ve.Ra Monteroni, AlessanoSpecchia-Otranto.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 5): Visionottica Ingrosso-Parabita 2-3, Alliste-Terre d’Oriente 0-3, Vis Squinzano-Otranto 3-2, Nociglia-SBV Galatina 1-3, MBV Ruffano-Seiconsulting 1-3.

CLASSIFICA: Otranto 13 – Terre d’Oriente 12 – Parabita 11 – Visionottca Ingrosso 10 – Seiconsulting 9 – Prontass NS Lecce 8 – Olimpia SBV Galatina 4 – Vis Squinzano, Alliste 3 – MBV Ruffano 2 – Nociglia 0.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): Parabita-Seiconsulting, Terre d’Oriente-Visionottica Ingrosso, Otranto-Alliste, Olimpia SBV Galatina-Prontass NS Lecce, Nociglia-MBV Ruffano.