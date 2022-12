CD GALLIPOLI – La nota: “Sanzione che facciamo fatica a comprendere e accettare. Ci difenderemo in ogni sede”

Riceviamo e pubblichiamo una nota ufficiale dell’Asd Città di Gallipoli in merito alla sanzione stabilita dal Tribunale Federale Territoriale nella sessione di ieri, 5 dicembre, riferita al caso Vella.

“Con immenso dispiacere, nella serata di ieri, attraverso una testata giornalistica locale, abbiamo appreso quella che è stata la sentenza del Tribunale Federale Territoriale.

Una sentenza oltremodo pesante, che francamente facciamo fatica a comprendere ed accettare, che colpisce in maniera violenta una società che da due anni e mezzo, con grandi sacrifici e programmazione lavora per portare in alto il nome di Gallipoli.

Convinti della nostra etica morale e guidati dai nostri sani e leali valori, ci difenderemo in tutte le sedi opportune, per tutelare e difendere il nome della nostra società e dell’intera Città.

A chi da mesi lavora per distruggere il nostro progetto ed infangare il nostro nome, diciamo solo, che noi, come sempre fatto fino ad oggi, continueremo ad andare avanti per la nostra umile strada e per il bene della nostra amata Gallipoli”.