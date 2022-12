NOVOLI – Arrivano le dimissioni di Marangio e del suo staff

Dopo la sconfitta interna subita domenica contro il Matino, arrivano le dimissioni dell’ormai ex allenatore del Novoli, Gioacchino Marangio. La nota del club.

“L’Asd Novoli Calcio comunica di aver ricevuto le dimissioni del tecnico Gioacchino Marangio, dall’ottobre 2021 responsabile della prima squadra impegnata nel campionato regionale di Eccellenza Pugliese. All’uomo e al professionista un grande ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione ai colori ed alla causa rossoblù, coronati con il raggiungimento del secondo posto, la vittoria dei play-off e con l’approdo, al termine della scorsa stagione, nel maggiore torneo dilettantistico regionale. Il sentito ringraziamento è esteso anche a Renato Angelè, allenatore in seconda e collaboratore tecnico oltre che punto di riferimento per la passione e l’importanza della sua figura dentro e fuori lo spogliatoio. Si comunica, altresì, la risoluzione anticipata delle collaborazioni con il preparatore dei portieri, Maurizio Rizzo, e il direttore generale Daniele Conte, ai quali si esprime gratitudine per l’impegno al fianco della squadra in questi mesi. A tutti lo staff dirigenziale esprime un grosso augurio per la carriera professionale futura”.