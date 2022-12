VOLLEY – SERIE B/m, B1/f: risultati 04.12.2022, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 9): Athena NA-Leverano 0-3, Grottaglie-Taviano 3-0, Olimpia SBV Galatina-Casoria 1-3, Mesagne-Pol. Matese 3-2, Marigliano-Pomigliano 3-0, Joivolley Gioia-Pozzuoli 3-0, Meta Torre Ann.-Galatone 0-3.

CLASSIFICA: Leverano, Grottaglie 27 – Galatone 20 – Joivolley Gioia 18 – Marigliano 17 – Taviano 14 – Pomigliano 12 – Pozzuoli, Casoria 11 – SBV Galatina 10 – Athena NA 7 – Meta Torre Annunziata 6 – Mesagne 5 – Pol. Matese 4.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): Athena NA-Grottaglie, Taviano-Marigliano, Casoria-Joivolley Gioia, Leverano-mesagne, Pozzuoli-Pomigliano, Po. Matese-Meta Torre Annunziata, Galatone-SBV Galatina.

(US Bcc Volley Leverano) – L’orchestra della BCC Leverano, diretta da coach Andrea Zecca, suona la nona sinfonia battendo in trasferta l’Athena Volley Napoli con un rotondo 0-3 con cui conferma la vetta della classifica del girone H. Coach Zecca deve fare ancora i conti con l’infortunio di Miraglia, egregiamente sostituito da D’Elia. Il primo break arriva sul 6-8 grazie all’attacco vincente di Galasso. I padroni di casa reagiscono e grazie all’errore di Orefice mettono la freccia del sorpasso sull’11-10, costringendo Zecca a fermare il gioco per un time out. I campani continuano nella striscia positiva con due muri su Marzo ed un ace per il massimo vantaggio sul 14-10. Dalla seconda interruzione tecnica emerge una BCC Leverano più determinata a ribaltare l’inerzia del match: l’ace di Laterza e due punti vincenti di capitan Orefice portano la sfida in parità sul 15-15. Scrimieri firma il sorpasso del 15-16, gli attacchi di Auriemma e compagni finiscono fuori bersaglio ed i salentini ne approfittano per scappare nel punteggio fino al punto finale messo a terra da Orefice. L’Athena Volley parte bene nel secondo game con il muro di Piccolo per il 5-2 e l’attacco out di Galasso che costringono Zecca al time out. Orefice prova a ricucire il distacco, ma l’ace di Trani riporta avanti i padroni di casa (10-7) prima di un altro muro di Piccolo per il massimo vantaggio sul 13-9. Galasso e D’Elia riducono il distacco, poi capitan Orefice chiude uno scambio lunghissimo sul 18-17. Il muro di Marzo su ricezione lunga del servizio di Laterza porta gli ospiti sul 18-20, quindi l’ace dello stesso Marzo e l’attacco vincente di Orefice chiudono i conti. Terzo parziale quasi mai in discussione con l’ace di Galasso che segna il massimo vantaggio sul 10-17. I padroni di casa provano a rientrare in partita affidandosi al servizio vincente, ma nulla possono sull’attacco conclusivo di capitan Orefice per il 21-25 che regala altri tre punti alla corazzata BCC Leverano.

(US Olimpia SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Un’Olimpia Sbv confusionaria spiana la strada ad una Volley Casoria diligente. Nulla di ciò che era stato chiesto alla vigilia è stato messo in pratica dal sestetto galatinese in questa sfida diretta con Casoria. Si era chiesto un marcato livello di attenzione per poter contenere un Menna abilissimo a nascondere fino all’ultimo la scelta della distribuzione. Si era parlato di una squadra ospite ben quadrata in difesa e molto reattiva, poco incline ad arrendersi senza battagliare, per cui era necessario confrontarsi con identiche caratteristiche. Si era sottolineata l’importanza di far valere orgoglio e senso di appartenenza per confortare la prestazione positiva di Piedimonte. Non una di queste componenti comportamentali è stata espressa domenica sul parquet del PalaPanico. Si è vista una squadra svuotata, senza un minimo di reazione ragionata nei momenti più delicati, priva di ordine nella disposizione tattica difensiva che ha creato conflitti di gestione dannosi. L’incapacità di ribaltare o contenere al minimo i break negativi nei tre set perduti, hanno svuotato di energie mentali i galatinesi che, di riflesso, hanno perso sia in potenza fisica che in inventiva nella fase di regia. E’ chiaro che questo tonfo non ha una sola matrice, ma va collocato al fianco di altre situazioni che la società sta tentando di risolvere per rendere l’impegno degli atleti meno dipendenti da fattori non sportivi.

I set – Si va di pari passo nel punteggio (12-13) con Marrone e Losco a segno per gli ospiti, contrastati da Zanette e Pacelli che tentano di ricucire tre errori dei propri compagni. L’allungo dei napoletani (22-17)si concretizza con un break di +5 punti per due errori al servizio dei locali dopo il doppio cambio effettuato (Dantoni-De Lorentis) e una murata di Menna-Alvino ai danni dell’opposto bluceleste. Ulteriori due errori dai nove metri ed un fallo di doppia dei galatinesi chiudono il set vittorioso per gli ospiti (19-25).

II set – La reazione della squadra di mister Monaco prende corpo con capitan Zanette, poi sono Pacelli e Scita che rispondono a Losco e Barone fissando il punteggio in parità sul 10-10. Un volitivo Rossetti ed uno scatenato Pacelli aprono un vantaggio corposo (22-14) di +8 punti che Marrone ed un ace di Menna limano, ma è il muro di Scita a portare i set in parità (25-17).

III set – Inizio scoppiettante per Galatina per un 5-1 che Scita confeziona con due conclusioni ed una doppia murata su Losco. Mister Paglionico manda in campo fisico e classe di Fasulo (41 primavere) ed il capitano casoriano trascina i suoi con Flaminio e Marrone letali (12-19). La reazione della squadra di mister Monaco è flebile ed è inficiata da numerosi errori di conclusione. L’ultimo punto per i locali lo mette a segno con un ace De Micheli Gabriele, ma è il muro del centrale Barone Luigi su capitan Zanette a portare in vantaggio di set per 2-1 i campani.

IV set – I locali sono ancora storditi e non trovano ordine; Fasulo dà il via ai suoi con Flamini e Marrone che lo seguono a ruota (8-12).Capitan Zanette prova una reazione, gli errori in casa galatinese aumentano, al pari del nervosismo, ed il distacco nel punteggio assume proporzioni da resa mortificante (11-21). Anche per chi redige la cronaca di questo incontro. Ed arriva la vittoria meritata per 3-1 del Volley Casoria.

IL TABELLINO

OLIMPIA SBV GALATINA-VOLLEY CASORIA 1-3

(19-25,25-17,19-25,14-25)

Galatina: Apollonio (L), Rossetti 4, Scita 13, D’Alba 1, Dantoni, Pacelli 17, Zanette 20, De Micheli G. 4, De Matteis, De Lorentis. All. Monaco, vice Montinari.

Casoria: Avino 4, Auriemma (L), Marrone 13, Conte (L), Barone L. 6, Flaminio 12, Matrullo, Barone M. 1, Fasulo 7, Menna 8, Losco 8, Esposito. All. Paglionico, vice Ferreri.

Arbitri: Francavilla, Bianchi.

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Galatone vola, quinto successo e terzo posto in classifica. Ancora una vittoria, ancora con un netto tre a zero. L’Allianz Colazzo Galatone fa suo il match di Torre Annunziata contro il Volley Meta e porta a casa il quinto successo di fila. Fanno bene le trasferte campane ai ragazzi di mister Cavalera che anche domenica sono scesi in campo concentrati e determinati sbagliando poco e niente (18-25; 23-25; 20-25). La classifica ormai parla chiaro: dopo nove giornate di campionato l’Allianz Colazzo Galatone è terza in classifica a venti punti alle spalle di Leverano e Grottaglie, entrambe a quota 27. Il direttore generale dei biancoverdi, Alberto Papa, commenta la gara: «È il quinto successo consecutivo, ancora in terra campana. Abbiamo vinto una partita difficile, preparata benissimo in settimana dallo staff e dai ragazzi. Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata – prosegue il direttore generale del Galatone – che aveva fatto punti su campi pesanti come Gioia del Colle e aveva vinto contro Marigliano ma siamo stati bravi ad affrontare la partita nel modo giusto vincendo i primi due set e infine reagendo di forza nel terzo dopo aver subito una rimonta, alla quale abbiamo risposto con una grandissima prova a muro dei centrali Musardo e Papa». Il Galatone prosegue ora la corsa nelle zone alte della classifica del girone H di serie B in attesa del “derbyssimo” di domenica prossima contro l’Olimpia Galatina. «Sarà una partita molto sentita, dal sapore strano ma bello – conclude Papa – visto che noi giochiamo e ci alleniamo a Galatina. La prepareremo meticolosamente, dobbiamo continuare a vincere in attesa degli altri scontri diretti che arriveranno prima di Natale».

IL TABELLINO

COMCAVI VOLLEY META-ALLIANZ COLAZZO GALATONE 0-3

(18-25; 23-25; 20-25)

Volley Meta: Siciliano 3, Spignese (L), Alaia, Ciampa 17, Latella 2, Russo 9, Apreda, Russo 2, Milanese, Starace 7, Rendina, Cannilla, Buccella 2, Pappalardo (L); allenatore Russo.

Allianz Colazzo Galatone: Latorre, De Filippis, Zanettin 9, Musardo 10, Garofalo 9, Barone (L), Russo 10, Calò, Schiattino, Papa 7, Lentini, Carrozzini, Rizzello (L); allenatore Cavalera.

Arbitri: Ventre, Damiano.

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 9): Arzano-Pomezia 3-1, Melendugno-Terrasini 3-0, CdPazzi Roma-S. Salvatore Tel. 3-0, HUB Ambiente CT-Castellana Grotte 1-3, Gesan Marsala-Baronissi 0-3. Riposano Farmacia Schultze ME e Fiammatorrese.

CLASSIFICA: Arzano 23 – Farmacia Schultze ME 18 – CdPazzi Roma 16 – Melendugno, Baronissi 15 – S. Salvatore Tel. 12 – Pomezia 10 – Gesan Marsala, Terrasini 7 – Castellana Grotte, Fiammatorrese 6 – HUB Ambiente CT 3.

PROSSIMO TURNO (10-11 dic.): Arzano-Melendugno, Terrasini-Fiammatorrese, S. Salvatore Telesino-Gesan Marsala, Pomezia-Hub Ambiente CT, Farmacia Schultze ME-CdPazzi Roma. Riposano Baronissi, Castellana Grotte.