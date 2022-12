TARANTO – Exploit rossoblù: Manetta e Tommasini firmano la vittoria di Pescara

Il Taranto espugna meritatamente per 0-2 l’Adriatico di Pescara. Gli ionici, con un gran primo tempo, riescono a superare la corazzata biancoazzurra grazie alle reti di Manetta e Tommasini. A metà della seconda frazione i padroni di casa rimangono anche in 10 per l’espulsione di Kraja.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4′ ed è di marca biancoazzurra: Cuppone se ne va dalla sinistra e poi apre il destro quando arriva in area, il tiro termina a lato. Il Taranto cresce ed il Pescara cala: al 31′ Labriola dal limite conclude, il tiro però viene smorzato e finisce tra le braccia di Plizzari. I rossoblù si portano in vantaggio al 33′: punizione dalla trequarti per gli ionici, Antonini fa da sponda per Manetta che a colpo sicuro, di testa, manda avanti gli uomini di Capuano. Il gol stordisce il Pescara che non riesce a reagire ed il Taranto trova il raddoppio: dalla sinistra, Labriola effettua un cross preciso per la testa di Tommasini che beffa Plizzari. La prima parte di contesa si conclude due a zero in favore dei rossoblù.

Il secondo tempo si apre con un’altra occasione pericolosa per il Taranto: al 48′ dalla destra Mastromonaco la mette in mezzo per Guida che addomestica la sfera e tenta il destro a giro, alto. I rossoblù continuano a spingere: al 60′ Formiconi da ottima posizione spara alto. Al 64′ i locali rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Kraja per doppia ammonizione. Al 74′ si vede il Pescara: Milani prima scalda i guanti di Vannucchi da fuori e poi manda alta una punizione. Il Taranto sfiora il tris al 79′: Ferrara crossa basso per Tommasini che tutto solo manda oltre la traversa. La contesa termina dopo cinque minuti di recupero con la vittoria pesantissima del Taranto. Gli ionici domenica prossima ospiteranno il Monterosi.

IL TABELLINO:

Pescara, stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia”

lunedì 5 dicembre 2022, ore 20:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 17

PESCARA-TARANTO 0-2

RETI: 33′ Manetta, 45+1′ Tommasini

PESCARA (4-3-3): Plizzari – Crescenzi (62′ Milani), Ingrosso, Brosco, Cancellotti – Aloi (46′ Delle Monache), Palmiero, Kraja – Cuppone (67′ Gyabuaa), Lescano (46′ Kolaj), Desogus (46′ Vergani). A disp.: Sommariva, D’Aniello, D’Aloia, De Marino, Boben, Crecco, Tupta, Saccani, Germinario. All.: Alberto Colombo.

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Manetta, Antonini, Evangelisti – Ferrara, Provenzano (46′ Mazza), Labriola (80′ Chapi), Mastromonaco (76′ Brandi), Formiconi – Guida (83′ La Monica), Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Granata, Maiorino, Sakoa, Vona. All.: Ezio Capuano.

ARBITRI: Sajmir Kumara di Verona (Piedipalumbo-Giuggioli; IV Arena).

NOTE: Ammoniti: Aloi (P), Evangelisti (T), Kraja (P), Crescenzi (P), Labriola (T), Brandi (T), Ingorsso (P). Espulso: Al 64′ Kraja (P) per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA