LECCE – Baschirotto: “Ce la giochiamo con tutti. Strefezza: “Cinque punti? Pochi, ma…”. Il presidente elogia Falcone e tifosi

Oltre a mister Marco Baroni, nel post Lecce-Cremonese hanno parlato anche Federico Baschirotto, Gabriel Strefezza e il presidente Saverio Sticchi Damiani.

BASCHIROTTO – “Partita molto combattuta, noi abbiamo fatto il nostro. Potevamo metterci i tre punti in tasca ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto un po’ la Cremonese perché è venuta a prenderci alta. Sono cresciuti rispetto allo scorso anno, credo che, comunque, la salvezza possiamo giocarcela con tutti, non vedo molta distanza con le altre squadre. Personalmente, non mi aspettavo un inizio di stagione così importante, ma dentro di me ci credevo. Conosco bene le mie potenzialità fisiche che metto sempre a disposizione della squadra. Lavoro anche più degli altri per cercare di dare di più in campo. Sono contento del contributo che sto dando alla squadra, siamo tutti in fiducia e spero di continuare a ripagare la stima del mister”.

STREFEZZA – “Gara molto equilibrata, pari giusto. Volevamo vincere ma ci prendiamo questo punto. Cinque punti in tre partite? Potevamo farne di più, ma ormai pensiamo alla prossima”.

STICCHI DAMIANI – “Il nostro portiere è stato straordinario, ha salvato il risultato. Ho visto una squadra meno brillante del solito, non so se dipende dai carichi di lavoro atletici svolti durante la pausa. Sul lato dell’impegno, i ragazzi hanno dato tutto. Un pari resta, comunque, molto importante in Serie A, vale in prospettiva futura. Ammirevole la prestazione della Cremonese. Strefezza? Rigore molto difficile in quel momento, ha dimostrato freddezza, che è segno di maturità. Colombo e Ceesay? Sono stati ugualmente utili in questo avvio di stagione. Il nostro pubblico non sbaglia mai, un tifo straordinario che ha spinto la squadra in un pomeriggio non particolarmente brillante. Con l’aiuto dei nostri tifosi, andremo certamente avanti”. (fonte: Nuovo Quotidiano di Puglia).