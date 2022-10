LECCE – Post-Cremonese, Baroni: “Buon pari, ma ci sono mancate le forze per cercare di vincerla”

Le parole di Marco Baroni rilasciate ai microfoni Dazn dopo Lecce-Cremonese.

“Volevamo vincere, abbiamo fatto una buona prestazione sul livello di attenzione e determinazione, abbiamo cercato di rimanere compatti nonostante loro siano stati aggressivi e abbiano prodotto gioco sugli esterni. Poi abbiamo patito un po’, siamo andati sotto e non è mai facile recuperare. Ci è mancata un po’ l’energia fisica ma anche mentale per cercare la vittoria. Il pari è buono, siamo una squadra che sa soffrire e anche oggi abbiamo dato tutto. La nostra è una delle squadre più giovani, la società ha pensato a questo percorso e i ragazzi si stanno comportando bene. Dobbiamo però crescere anche in queste partite complicate ma considero questa partita come un altro step nel nostro percorso di crescita. L’azione che ha portato al loro rigore dovevamo gestirla diversamente, le mezzali hanno avuto difficoltà perchè Hjulmand era ben marcato, facevamo fatica sulle catene. Ma la squadra ha reagito con compattezza e sacrificio. Questa partita ci aiuterà a crescere”.