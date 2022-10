LECCE – Primavera: Burnete-Daka, i lupetti giallorossi passano anche a Udine

Quarta vittoria stagionale per la Primavera del Lecce che passa per 2-0 sul campo dell‘Udinese. A decidere l’incontro, le reti di Burnete e di Daka, entrambe nella ripresa. Il risultato colto in Friuli vale il terzo posto a un punto dalla vetta.

Poche emozioni nel primo tempo, col Lecce più propositivo con Berisha e Salomaa. Nella ripresa, poi, Munoz va a un passo dal vantaggio con un tiro cross che stava per beffare l’estremo udinese. Il gol, però, arriva poco dopo con Burnete che, col mancino, spedisce il pallone all’incrocio dal limite dell’area. L’Udinese reagisce ma Borbei è attento. nel finale, poi, il gol di Daka, in pieno recupero, mette il sigillo sull’incontro. Domenica prossima, ore 15, Lecce-Cagliari.

—

IL TABELLINO

UDINESE-LECCE 0-2

RETI: 65′ Burnete, 90+2′ Daka

Udinese: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Abankwah, Centis, Campanile (46′ Pejicic), Iob (86′ Russo), Semedo, Abdalla (68′ Basha), Asante, De Crescenzo. A disp.: Mecchia, Porzio, Di Lazzaro, Accetta, Nwachukwu, Nuredini, Armani, Caiazzo. All. Sturm

Lecce: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa (68′ Daka), Vulturar, Burnete (86′ Russo), Berisha, Dorgu, Munoz, Samek, Mommo (46′ Corfitzen). A disp.: Moccia, Leone, Abdellaoui, Carrozzo, Minerva, Kausinis, Borgo, Perricci. All. Coppitelli

Arbitro: Sig. Rinaldi di Bassano

—

RISULTATI (giornata 6): Cagliari-Napoli 2-1, Inter-Atalanta 1-1, Torino-Juventu 3-4, Cesena-Sassuolo 0-0, Sampdoria-Frosinone 1-2, Bologna-Milan 0-3, Fiorentina-Verona 3-0, Udinese-Lecce 1-2, Empoli-Roma in corso.

CLASSIFICA: Juventus e Fiorentina 14; Lecce, Frosinone e Torino 13; Roma, Sassuolo e Bologna 10; Milan 9; Empoli 7; Sampdoria e Cagliari 6; Verona, Atalanta e Cesena 4; Inter e Napoli 3; Udinese 1.

PROSSIMO TURNO: Atalanta-Cesena, Verona-Torino, Milan-Empoli, Juventus-Sampdoria, Frosinone-Fiorentina, Roma-Inter, Napoli-Bologna, Lecce-Cagliari (dom. h 15), Sassuolo-Udinese.