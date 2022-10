LA CRONACA – Troppo poco Lecce con la Cremonese. Prova scialba e punto guadagnato

Un Lecce decisamente sottotono ed impreciso rispetto a quanto visto prima della sosta, è fermato tra le mura amiche sull’1-1 dalla Cremonese. Pari che sta certamente più stretto agli ospiti che ai locali, incapaci di impensierire Radu se non dagli undici metri. Così l’aspetto più positivo diventa certamente il punto che consente di muovere la classifica ai salentini.

Baroni cambia qualcosa rispetto a Salerno e ripropone nel suo 4-3-3 Gallo a sinistra oltre Strefezza e Colombo in avanti. Per Alvini 4-2-3-1 e Ciofani di punta. Grande equilibrio nelle battute iniziali prive di conclusioni, se non un colpo di testa di Pickel nettamente alto all’undicesimo. Al diciannovesimo l’episodio che spacca il match: Hjulmand perde palla in zona centrale e Ciofani lancia Okereke atterrato da Falcone, poi dal dischetto lo stesso Ciofani gonfia la rete. Solo al minuto 22 la prima conclusione verso la porta avversaria da parte del Lecce, una deviazione di Colombo su punizione di Askildsen notevolmente al lato. E’ invece Falcone ad essere ancora impegnato in respinta bassa sull’insidioso diagonale di Zanimacchia al 39′. I giallorossi hanno tuttavia aumentato la propria intensità e precisione di gioco, ed al 41′ danno il via ad una bella azione che propizia il pareggio. Gendrey è lanciato in area di rigore ed atterrato da Okereke, altro penalty trasformato stavolta da Strefezza. Nel finale l’assedio Lecce non sortisce effetti nonostante qualche buona azione offensiva.

Secondo tempo e primo tentativo nuovamente di marca grigiorossa con il colpo di testa di Ciofani dritto tra le braccia di Falcone. Brividi al 62′ quando Pickel è libero di colpire di testa in area salentina, mandando debolmente al lato. A cavallo del settantaduesimo doppia clamorosa occasione per i lombardi complici le disattenzioni difensive salentine. Così prima Okereke si fa parare da Falcone quello che di fatto era un rigore in movimento, poi Castagnetti calcia a lato dal limite. All’ottantunesimo il neo entrato Bonaiuto si fa trovare pronto calciando sull’esterno della rete da posizione defilata. Nel finale i giallorossi si vedono con un colpo di testa da ottima posizione di Baschirotto che colpisce male mandando al lato. Ed è 1-1 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce sarà di scena sul campo della Roma domenica 9 alle 20.40.

