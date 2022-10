LIVE! LECCE-CREMONESE, il tabellino

Lecce, stadio “Via del Mare”

domenica 2 ottobre 2022, ore 15

Serie A 2022/23, giornata 8

LECCE-CREMONESE 1-1

RETI: 19′ Ciofani rig. (C), 42′ Strefezza rig. (L)

— FINALE —

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (60′ Pezzella) – Gonzalez (70′ Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (70′ Blin) – Strefezza (83′ Di Francesco), Colombo (46′ Ceesay), Banda. A disp.: Bleve, Dermaku, Cetin, Tuia, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Umtiti, Rodriguez. All.: Marco Baroni.

CREMONESE (4-3-2-1): Radu – Sernicola, Lochoshvili, Bianchetti, Valeri (74′ Quagliata) – Ascacibar (65′ Meitè), Castagnetti, Pickel – Zanimacchia (83′ Buonaiuto), Okereke (74′ Afena Gyan) – Ciofani (65′ Dessers). A disp.: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Quagliata, Milanese, Tsadjout. All.: Massimiliano Alvini.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli (Raspollini-Moro; IV Volpi; VAR Valeri-Muto).

NOTE: il Lecce gioca col lutto al braccio per la scomparsa di Bruno Bolchi, allenatore della promozione in Serie A del 1992-93. Ammoniti: Falcone, Askildsen, Pezzella (L), Okereke (C). Rec. 1′ pt, 4′ st.