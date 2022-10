EVENTI – A Lecce la 2ª edizione di “Meeting Difesa Donna”: il programma e le info

Si terrà a Lecce, sabato 8 e domenica 9 ottobre prossimi, la seconda edizione del “Meeting Difesa Donna”, evento socioculturale e sportivo, aperto a tutti, durante il quale un team di professionisti metterà a disposizione la propria competenza per sensibilizzare e promuovere azioni di contrasto alla violenza sulle donne, attraverso anche lo studio di tattiche e tecniche da utilizzare in ipotesi di aggressione.

L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Krav Maga, in collaborazione con le associazioni: Sportello Donna Alveare di Lecce; Fermi con le Mani; Crisalide; Odv Dico No alla droga Puglia; Chiara Mente; Mamanet Salento Mamme in rete nello Sport; Astrea; e inoltre: Ente Sportivo Opes, Coordinamento Fikm Regione Puglia.

Il programma:

8 ottobre

– Ore 10:00 saluti istituzionali

– Ore 10:20 apertura lavori e introduzione alle attività

– A seguire interventi di specialisti e testimonianze

– Ore 12:30 pausa

– Ore 15:00 seminario e applicazione di protezione e difesa personale

– Ore 17:30 tecniche di allungamento e rilassamento

– Ore 18:00 chiusura lavori

9 ottobre

– Ore 9:00 saluti istituzionali

– A seguire interventi di specialisti e testimonianze

– Ore 10:30 seminario e applicazione su protezione e difesa personale

– Ore 12:00 tecniche di allungamento e rilassamento

– Ore 12:30 chiusura lavori e saluti finali

Saranno coinvolte anche le scuole superiori e le forze dell’ordine; parteciperanno, inoltre, Carlo Calcagni del Team Calcagni, Antonella Valletta dell’O.d.V. Crisalide e Imma Rizzo dell’associazione Casa di Noemi. Saranno inoltre presenti, con la loro testimonianza, vittime, sopravvissute alla violenza.

L’argomento verrà affrontato anche mediante lo svolgimento di attività pratiche, con il coinvolgimento dell’aspetto psicologico, in considerazione della indiscussa funzione “terapeutica” svolta dallo sport nel superamento di situazioni di criticità.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lecce, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, dal Ministero della Difesa, dall’Università del Salento e dalla Confcommercio di Lecce.

La manifestazione sarà arricchita dalle relazioni di:

1. Luigi Mastroniani, P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce

2. Giovanna Foglia, fondatrice del Trust “Nel Nome delle Donne” a sostegno delle donne, che ad agosto del 2021 ha recuperato e messo in salvo 320 donne e bambini afghani;

3. Antonella Valletta, vittima sopravvissuta e narratrice della sua autobiografica;

4. Imma Rizzo, mamma di Noemi Durini vittima uccisa dal fidanzato nel Salento;

5. Tiziana Cecere, criminologa vvvocata penalista, esperta in crimini violenti, coach e counselor bioetico;

6. Colonnello Carlo Calcagni, ufficiale di ruolo d’onore presso il Ministero della Difesa, dializzato atleta della Nazionale paralimpica. Generoso ed altruista sempre disponibile ad aiutare i “meno fortunati”;

7. Barbara Fortunato, avvocata, Vivi con lo Sport non dipendere, presidente dell’Associazione Dico No alla Droga;

8. Mirko Carangelo, metodi per allenare la mente umana a gestire emozioni e situazioni critiche;

9. Prof.ssa Adele Veste, scuola Academy corsi di formazione alle scuole su Educazione al Contrasto delle differenze di genere.

L’evento è a ingresso gratuito e si terrà presso il palasport “Ventura” di piazza Palio a Lecce. Info: info@fikm.it o whatsapp al numero 330.328.164.