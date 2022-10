TARANTO – Il derby è rossoblù: Infantino non sbaglia il rigore, Vuthaj sì. Il Foggia finisce in nove

Il Taranto si riscatta e vince il derby con il Foggia. Infantino non sbaglia dal dischetto, Vuthaj sì. I rossoneri concludono il match in nove per le espulsioni di Malomo e Costa.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4′ ed è di marca rossoblù: Tommasini calcia di sinistro e Nobile respinge, sulla ribattuta arriva a Romano che tenta la botta a colpo sicuro, ma sulla sua strada trova un difensore rossonero. Il Taranto spinge e Labriola che in percussione trova ancora pronto Nobile. All’8′ si vede il Foggia: il diagonale di Schenetti viene respinto con i piedi da Vannucchi. Al 19′ il Foggia va vicino al gol: D’Ursi tutto solo in area a botta sicura trova la prodigiosa respinta di Vannucchi. I dauni spingono e sfiorano la marcatura al 34′: D’Ursi lancia Schenetti che a tu per tu con Vannucchi manca la gioia del gol poiché la sfera sbatte sulla traversa. Al 36′ però arriva l’episodio che sblocca il match: Malomo attera in area Romano da ultimo uomo, l’arbitro fischia il rigore e mostra il cartellino rosso al difensore rossonero. Dal dischetto va Infantino che spiazza Nobile e porta in vantaggio il Taranto. Al 45′ sempre Infantino si destreggia bene in area, ma non riesce a superare Nobile con la punta. Il primo tempo finisce dopo tre minuti di recupero.

L’unica azione degna di nota nel secondo tempo coincide con un altro spartiacque del match: al 35′ Ferrara spinge Vuthaj in area e l’arbitro decreta il penalty. Nell’occasione si crea una mischia e ne fa le spese Costa che viene espulso per aver colpito in volto un suo avversario. Dal dischetto va lo stesso Vuthaj che si fa respingere la conclusione da Vannucchi. Il match non offre altre emozioni e termina dopo quattro minuti di recupero. Il derby è rossoblù e per il Foggia è crisi. Il Taranto settimana prossima sarà di scena a Latina

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 1 ottobre 2022, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 6

TARANTO-FOGGIA 1-0

RETI: 37′ pt rig. Infantino

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Manetta – Ferrara, De Maria, Labriola (13′ st Mazza), Romano, Mastromonaco – Guida (38′ st La Monica), Tommasini (22′ pt Infantino, 38′ st Raicevic). A disp.: Russo, Granata, Panattoni, Vona. All.: Ezio Capuano.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile – Garattoni (39′ st Nicolao), Malomo, Sciacca Costa – Di Noia (39′ st Frigerio), Petermann, Odjer (38′ pt Papazov) – Schenetti, Vuthaj, D’Ursi (14′ st Oguntseye). A disp.: Raccichini, Illuzzi, Chierico, Peralta, Leo,, Peschetola, Iacoponi, Tonin. All.: Antonio Gentile.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Giuggioli-Pressato; IV: Rispoli)

NOTE: Al 37’ st Vuthaj sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Petermann (F), Garattoni (F), De Maria (T), Schenetti (F), Papazov (F), Sciacca (F), Costa (F), Ferrara (T). Espulsi: Malomo (F) al 36′ pt per fallo da ultimo uomo; al 35′ st Costa (F) per aver colpito in volto un suo avversario a gioco fermo (F).

