LECCE – Baroni: “Prendiamo gol troppo strani ma la squadra ha dimostrato carattere”

Marco Baroni si tiene stretto il punto di Alessandria, sottolinea il carattere della sua squadra ma anche il fatto che, anche oggi, si è preso un gol evitabile.

L’analisi della gara dell’allenatore del Lecce: “L’Alessandria è brava nel far fare una gara ‘sudicia’, spezzettando il gioco, essendo aggressiva a tutto campo, togliendoci l’iniziativa. Noi siamo una squadra che gioca ma non riuscivamo a trovare il ritmo. Potevamo anche vincerla ma nelle ultime gare abbiamo preso gol troppo strani. Anche oggi ce lo siamo fatti da soli con quella deviazione che ha rimesso in gioco l’avversario. In questa analisi, però, la squadra ha dimostrato carattere, personalità e non si è mai scomposta, non ha mai perso il filo del gioco, andando a caccia del pari e anche della vittoria. Non vinciamo da tre gare ma queste partite ci hanno dato la misura della compattezza della squadra. Abbiamo anche rinunciato a giocatori importanti come Dermaku e Rodriguez che tornava oggi, Di Mariano, rientrato anche lui. Ragusa deve avere tempo di trovare continuità di gare e nella prossima giocherà titolare. Con Ragusa e Rodriguez la squadra è cambiata ma bene anche gli altri che sono entrati dopo. Di negativo c’è che nelle ultime gare siam sempre andati sotto. Il gol evitabile è stato compensato con la compattezza e la voglia di squadra. Negli ultimi minuti ho schierato i miei col 4-2-3-1 per sfruttare Rodriguez dietro Coda. Una soluzione che ci può stare ora che Pablo non ha grossa condizione. Peccato nell’ultima azione, Pisseri ha fatto una parata devastante. Simic? È stato un pre-debutto, l’ho messo sperando in qualche palla inattiva”.

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SalentoSport)