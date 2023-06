LECCE – Banda-Oudin, gol da cineteca. Una serata con tanti gol e mille emozioni: le pagelle

LE PAGELLE DI LECCE-BOLOGNA

Falcone 6: Prende tre gol ma non ha grosse colpe in tutti e tre i casi. La sua tinta biondo-Carrà è la vera protagonista della serata.

Gendrey 6: Completamente fuori posizione nel gol del 2-3, quando ormai si pensava solo alle vacanze e ai mojitos. Per il resto della partita, dialoga con profitto sulla fascia destra, ben ispirato da Strefezza, che si diverte a mandarlo sul fondo.

Baschirotto 6: Macchia la sua prova diligente facendosi beffare da Zirkzee nel gol dell’1-2. Su questo aspetto ha da migliorare, sperando che la cura azzurra gli giovi nel migliore dei modi.

Umtiti 7: E da oggi è già nostalgia. Esce dal campo osannato da tutto lo stadio, dai compagni, dal suo allenatore. Campione sul campo, campione di umiltà. Giù il cappello.

(90′ Romagnoli) sv

Gallo 6,5: Bissa la bella prova di Monza giocando a mente leggera e anche bene, sfiorando il gol dopo nemmeno un minuto, andando in sovrapposizione continua su Banda fin quando ne ha. Sul gol dell’1-1 si fa beffare da Arnautovic insieme a Hjulmand.

(69′ Pezzella) 6: Vispo e produttivo sulla fascia sinistra,

Blin 6,5: Solita gara da faticatore del centrocampo con licenza d’innescare gli attaccanti.

Hjulmand 6,5: Forse l’ultima in maglia giallorossa di un futuro potenziale campione che, nemmeno contro il Bologna, all’ultima dell’anno, ha mollato di un centimetro. Peccato solo per il buco nel gol dell’1-1 quando Umtiti era a bordo campo per cure.

Oudin 7,5: Un gol di una bellezza rara che resterà nella storia del Lecce e forse anche della Serie A. Tanta classe a sua disposizione, non può far altro che migliorare.

Strefezza 7: Aveva una voglia matta di gol all’ultima dell’anno. Serve un pallone d’oro che Banda scaglia in porta con potenza. Ispirato, folletto come buona parte dell’andata, costituisce un pericolo costante per la retroguardia felsinea.

(90′ V. Persson) sv

Colombo 5,5: Gara da ricordare a Monza. Gara opaca, a dir poco, stasera, e non solo. Un paio di sponde e niente più.

(46′ Ceesay) 5,5: Strefezza infiocchetta un assist che il gambiano spara alto da posizione più che buona.

Banda 7: Primo tempo da guastatore, con la ciliegina di un gol d’impatto bellissimo e difficilissimo. Sbaglia sempre qualcosa di troppo, ma è giovanissimo e, anche nel suo caso, non può che migliorare.

(55′ Maleh) 6: Entra bene in campo, recuperando e facendo girare il pallone con fluidità. Costruisce l’assist per il gol di Oudin, poi perde un pallone abbastanza pesante in mezzo al campo ed è 2-3 Bologna.

All. Baroni 6: Il voto è per la partita di oggi, giocata a mente leggera, con buone manovre offensive, con due gol bellissimi ma anche con qualche leggerezza di troppo, soprattutto in difesa. Bravo a tenere alta la tensione e la concentrazione sino alla fine. La sconfitta secca un po’ tutti, Baroni stesso in primis.

(foto: Umtiti in lacrime a fine gara, Coribello/SalentoSport)