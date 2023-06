LA CRONACA – Spettacolo e festa al Via del Mare. Vince il Bologna, ma il Lecce celebra la salvezza

Il Lecce chiude con un ko il suo comunque trionfale campionato, battuto per 2-3 allo scadere dal Bologna. I giallorossi giocano una bella gara, venendo puniti in ripartenza in pieno recupero. La stagione si chiude così con il sedicesimo posto a quota trentasei.

Baroni non cambia quasi nulla della sua formazione tipo, ritrovando però dall’inizio Hjulmand e Colombo. Per Motta Moro sostituisce Dominguez e Arnautovic è confermato prima punta. Spinto da un pubblico straordinario in un grande clima il Lecce parte benissimo, e dopo appena un minuto Banda impegna Skorupski costretto alla deviazione sul forte destro da fuori dello zambiano. Al terzo è invece Strefezza ad aver un buon pallone sul destro, mandato però nettamente al lato al volo da posizione defilata. Ancora giallorossi e dall’altra parte subito dopo è Gendrey che tenta il jolly trovando solo l’esterno della rete. Bisogna arrivare al 17′ per vedere, meritato, il vantaggio del Lecce: azione sulla destra di Strefezza, cross in mezzo e di prima intenzione Banda trova l’angolino con un gran destro di prima intenzione. I felsinei pareggerebbero subito, due minuti più tardi, ma prima del tocco per Arnautovic, autore del diagonale vincente, Orsolini si trovava oltre l’ultimo difensore. Poi di nuovo giallorossi, con il mancino di Colombo dal limite ribattuto da Bonifazi. Bologna pericoloso alla mezz’ora: azione confusa in area Lecce, Orsolini di testa impegna Falcone e sulla ribattuta Arnautovic prende il palo, ma il gioco era fermo per un fallo subito dall’estremo salentino. Al 40′ ancora Banda a provarci, stavolta di testa e con Skorupski pronto ad opporsi al suo colpo di testa. Passano tre minuti e Barrow ci prova da fuori, Falcone para a terra.

Nella ripresa il Lecce prova presto a raddoppiare sull’asse Banda-Oudin, con lo zambiano che libera il francese il cui mancino è però al lato. Al 58′ però il Bologna perviene al pareggio grazie ad Arnautovic che di testa impatta bene il cross di Barrow. Al 64′ Gallo prova a riportare avanti i suoi con un mancino da distanza siderale che non va largo di molto. Cinque giri di lancette e Strefezza cerca il colpo grosso dal limite, mancando nettamente la porta. Più pericoloso Ceesay, che chiama alla grande parata Skorupski con un forte mancino quando è il 78′. All’82 è però il Bologna a trovare il vantaggio grazie a Zirkzee, che trova l’angolino in girata mancina. A mettere le cose a posto ci pensa Oudin, che all’ottantanovesimo illumina il Via del Mare con un mancino al volo strepitoso su cross di Maleh. Due minuti e Blin si ritrova completamente solo davanti a Skorupski, non riuscendo a superarlo in diagonale. In pieno recupero, però, il Bologna fa ancora centro in contropiede con un destro sul secondo palo di Ferguson. Il match si chiude così 2-3.

(foto: Banda complimentato da Baroni dopo il gol – Coribello/SalentoSport)