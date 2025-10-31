LECCE – A Firenze si sbloccò Nikola Krstovic. Che sia la volta di Stulic? I precedenti

Nikola Stulic insegue ancora il primo gol in Serie A con la maglia del Lecce. Vedremo se riuscirà al “Franchi“, domenica prossima, nella delicata trasferta contro la Fiorentina.

L'”Artemio Franchi” fu lo stadio in cui Nikola Krstovic, suo predecessore con la 9 del Lecce, segnò il suo primo gol in massima serie: era il 27 agosto 2023, e il Lecce rimontò due gol ai viola, avanti con Nico Gonzalez e Alfred Duncan; nella ripresa, prima della rete del definitivo 2-2 del montenegrino, aveva accorciato le distanze un tiro di Hamza Rafia. Krstovic, dopo quel gol a Firenze, andò a segno poi nelle successive due giornate contro Salernitana in casa e Monza fuori.

Sono 20 i precedenti tra Fiorentina e Lecce a Firenze, uno solo in Coppa Italia. Il bilancio è nettamente a favore dei gigliati che hanno vinto 11 volte contro le quattro del Lecce, cinque i pareggi.

L’ultimo successo giallorosso in A fu lo 0-1 del 30 novembre 2019 firmato La Mantia. Nello scorso campionato, invece, decise la sfida un gol di Gosens in avvio di gara, era il 28 febbraio scorso.