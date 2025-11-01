foto: la Juventus vincitrice nel 2024
GIOVANILI – Quaranta squadre attese nel Salento per il 10° Trofeo Caroli Hotels Under 13
Al via lunedì prossimo, 3 novembre, la decima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13 che vede la partecipazione di 40 squadre e il coinvolgimenti di diversi Comuni della provincia di Lecce.
Le squadre saranno suddivise in due gironi da 20 ciascuna (con cinque sottofasce da quattro squadre). Le prime quattro classificate di ogni girone si affronteranno nei quarti, poi semifinali e finalissima prevista per il 5 novembre al “Bianco” di Gallipoli.
Le partecipanti dell’edizione 2025: nel girone A, Juventus, Lazio, Atalanta, Lecce, Casarano, Lodigiani, Taras Taranto, Grifone Calcio, Levante Azzurro, Giovani Cryos, Foxes Albanova, Franco Selvaggi, Wonderful Bari, Boreale, Emanuele Troise, Soccer Dream Parabita, Virtus Calcio Foggia, Football Taviano, Polisportiva San Martino, ACR Football Club; nel girone B, Torino, Modena, Fiorentina, Bologna, Virtus Francavilla, Nick Bari, Romulea, Vigor Perconti, Ragazzi Sprint Crispiano, Tor Tre Teste, Football A. Andria, Capo di leuca, Etra Barletta, Invictus Lam, Monteruscello, Secyd, Atletico Aradeo, Virtus Junior Stabia, Montefiore Gallipoli, Pro Soccer Lab.
Le partite si giocheranno presso gli impianti sportivi di Taviano, Heffort Parabita, Alezio, Centro Europa Sport Nardò, Salve, Gallipoli, Melissano.