Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! SERIE C/C – Risultati 12ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C 18 minuti ago

LIVE! SERIE C/C – Risultati 12ª giornata, classifica e prossimo turno

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 13

ven. 07/11 h 20.30: Cavese-Potenza;

sab. 08/11 h 14.30: Atalanta U23-Giugliano, Trapani-AZ Picerno; h 17.30: Cosenza-Casarano;

dom. 09/11 h 14.30: Catania-Team Altamura, Siracusa-Latina; h 17.30: Monopoli-casertana, Sorrento-A. Cerignola; h 20.30: Foggia-Benevento;

lun. 10/11 h 20.30: Salernitana-Crotone

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

Tags: