ECCELLENZA – Coppa Italia, risultati ritorno secondo turno e qualificate
Coppa Italia Eccellenza, risultati delle gare di ritorno del secondo turno.
Novoli-Toma Maglie 4-2 (and. 3-0)
44′ Duque (N), 45′ Milanese rig. (N), 50′ rig. e x’ rig. De Luca (M), 51′ e x’ Ferreira Larrosa (N)
Gallipoli-Racale 5-1 (and. 1-0)
12′ e 56′ Gonzalez (G), 74′ Camacho (G), 78′ Ria Nzuzi (R), 85′ Denkowski (G), 89′ Carrozza (G)
Bisceglie-Canosa (h 17) (and. 2-0)
Virtus Mola-UC Bisceglie 2-2 (and. 0-3)
17′ Talin (B), 28′ D’Ambrosio (M), 38′ Lorusso (M), 61′ Fracchiolla (B)
Si giocava anche la gara di andata del secondo turno tra Taranto e Acquaviva: risultato finale 5-1 (gara di ritorno il 13 novembre).
Qualificate al turno successivo: Novoli, Gallipoli, UC Bisceglie, (Bisceglie/Canosa), (Taranto/Acquaviva).
Triangolare eliminatorio, prima giornata 13 novembre, seconda giornata 27 novembre, terza giornata 11 dicembre; accoppiamento eliminatorio, andata 13 novembre, ritorno 27 novembre