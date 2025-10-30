AMATORI – Acli Over 30 e Acli Over 40 Lecce: risultati 2ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 2
Grifoni Soleto-NT San Cassiano 1-0
Gi.Al. Galatina-GS Castiglione 4-1
Scorrano-Palmariggi 4-1
Marco Tunno Maglie-Le.Ca. Racale 6-2
Parabita City-Matino Sportiva 0-2
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 6
Scorrano 6
Gi.Al. Galatina 6
Matino Sportiva 6
Grifoni Soleto 3
Le.Ca. Racale 3
Cs Castiglione 0
Nt San Cassiano 0
Parabita City 0
Palmariggi 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
Le.Ca. Racale-Gi.Al. Galatina 08.11 h 14.30
NT San Cassiano-Scorrano 08.11 h 15
Matino Sportiva-Marco Tunno Maglie 09.11 h 10
Palmariggi-Parabita City 10.11 h 20.30
GS Castiglione-Grifoni Soleto 10.11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
4 RETI: R. Avantaggiato (MT Maglie), M. De Donno (MT Maglie); 3 RETI: D. Cotardo (Scorrano), M. D’Amilo (Le.Ca. Racale); (—)
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 2
Ugento-Pedone C. Salento 2-1
GAC Taurisano-ACAS Salve 0-1
Presicce Acquarica-Capo di Leuca 1-0
Rossoblù Tricase-Ascla Atl. Tiggiano 3-0
Rudianus-Alliste 0-2
(Recupero): GAC Taurisano-Presicce Acquarica 2-1
CLASSIFICA
Acas Salve 6
Ugento 6
Rossoblu Tricase 3
Capo Di Leuca 3
Gac Taurisano 3
Presicce-Acquarica 3
Alliste 3
Ascla Tiggiano 3
Pedone C. Salento 0
Rudianus 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
Ugento-Acas Salve 07.11 h 20.30
Pedone C. Salento-Rudianus 07.11 h 20.30
Alliste-Rossoblù Tricase 08.11 h 15
Ascla Atl. Tiggiano-Presicce Acquarica 08.11 h 15
Capo di Leuca-GAC Taurisano 10.11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
2 RETI: A. Calabrese (Acas Salve), A. Corsano (Presicce Acquarica) (…)
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 2
V. Casarano-Galatone 3-2
Cannole-Amici Muro Leccese 1-3
Spongano-FC Casarano 2-3
Sp. Sanarica-Casaranese 0-2
Matino Sportiva-Supporters Casarano 16-1
Lucugnano-C.D. Otranto 2-1
Riposa Real Collepasso
CLASSIFICA
V. Casarano 6
Casaranese 6
Amici Muro Leccese 4
Lucugnano 4
Matini Sportiva 3
CD Otranto 3
FC Casarano 3
Cannole 3
Real Collepasso 1
Sp. Sanarica 1
Galatone 0
Spongano 0
Supporters Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 3
Supporters Casarano-Lucugnano 08.11 h 14.30
Amici Muro L.-V. Casarano 08.11 h 14.30
CD Otranto-Real Collepasso 08.11 h 15
Galatone-Matini Sportiva 08.11 h 15
Casaranese-Cannole 09.11 h 10
FC Casarano-Sp. Sanarica 10.11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
6 RETI: A. Toma (Matino Sportiva); 5 RETI: E. Latino (M. Sportiva), F. Pisanello (V. Casarano); 4 RETI: A. Dhimaj (CD Otranto), A. Guida (Matini Sportiva) (…)