LECCE – Ultimo per xG e con soli due centravanti di ruolo: il nodo è lì davanti

Con la nona giornata ancora da completare (mancano Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio), la classifica parziale vede il Lecce attualmente in quintultima piazza con sei punti in nove partite; vincendo con la Lazio, il Pisa può scavalcare i giallorossi portandosi a sette. Il prossimo turno sarà la sfida del “Franchi” contro una Fiorentina in piena crisi di gioco e punti, per la quale la partita coi salentini “sarà questione di vita o morte”.

Al netto dell’errore dal dischetto di Francesco Camarda, si può dire che il problema del gol sia ancora ben lungi dall’essere risolto. Sette le reti realizzate sin qui: il capocannoniere della squadra è Konan N’Dri, autore delle due bellissime e ininfluenti segnature a Bergamo e a Udine. Con un gol a testa ci sono Francesco Camarda (e, appunto, un rigore sbagliato), Tiago Gabriel, Lassana Coulibaly, Riccardo Sottil (più un tiro-cross che un tiro in porta) e Medon Berisha.

Ad oggi, il Lecce ha il peggior dato di xG. Gli xG, o “gol attesi”, sono un parametro usato dai siti specializzati di statistiche sul calcio che rappresenta la probabilità che un tiro si trasformi in gol, sulla base di diverse varianti come la distanza dalla porta, l’angolazione, la parte del corpo con cui si calcia, ecc. Ebbene, il Lecce è ultimo in Serie A con un xG di 7,49 (fonte: understat.com). Sul podio in negativo ci sono anche Pisa (7.89 ma con una partita in meno) e Cagliari (8,61). Il dato migliore è dell’Inter con 22,93.

La squadra si esprime evidentemente “meglio” quando c’è da chiudersi e ripartire, come visto anche martedì sera col Napoli: una volta subito il gol di Anguissa, i giallorossi, chiamati a venire avanti a caccia del pareggio, hanno prodotto una reazione scialba e praticamente zero occasioni da gol per il potenziale pareggio.

I ragazzi di Eusebio Di Francesco accusano palesi difficoltà ad avvicinarsi alla porta avversaria con pericolosità. Il gioco viene sviluppato prevalentemente sugli esterni e quasi mai si cerca la soluzione centrale, anche perché manca, allo stato delle cose, un portatore di palla di qualità che funga anche da incursore o da suggeritore.

La rosa costruita in estate da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera conta solamente due centravanti puri, entrambi esordienti – per diversi motivi – in Serie A. Francesco Camarda compirà 18 anni a marzo 2026 ed è alla prima esperienza nel calcio “dei grandi”, con tutti gli annessi e connessi. Nikola Stulic, invece, scelto per sostituire Nikola Krstovic, dopo i 16 gol stagionali dello scorso anno con lo Charleroi, non è ancora riuscito a buttare il pallone nella porta avversaria dopo otto partite.

Nel confronto tra i due, i dati registrano una media di 62 minuti a partita per il serbo; di 36 per l’italiano che, col Bologna, ha messo a segno il suo primo gol in A. È decisamente migliore il dato di Camarda negli xG: 1,12 contro un mediocre 0,51 di Stulic; Entrambi hanno una media di tiri in porta a partita a dir poco desolante: 0,3 Stulic, 0,2 Camarda. Infine, i numeri evidenziano anche che Stulic è più portato al dialogo coi compagni in zona gol, avendo un xA (“assist attesi”, lo stesso concetto dei “gol attesi”) di 0,66 contro lo 0,02 di Camarda che è più portato a cercare direttamente la porta nelle rare occasioni a disposizione.

In generale, una coppia di centravanti che produce un solo gol in due in 810 minuti di gioco è un numero che fa riflettere. A questa squadra sarebbe sicuramente servita quantomeno una terza punta di ruolo, oltre a Stulic e Camarda, ma in estate si è preferito andare dritti con soli due centravanti. Nella parte finale di Lecce-Napoli, col Lecce proteso a caccia del pari e con Camarda col morale a terra dopo aver fallito il rigore del potenziale vantaggio, Di Francesco ha potuto esclusivamente inserire Stulic, tenendo immutato il modulo di gioco a una sola punta.

Ma di tutto ciò se ne parlerà, eventualmente, a gennaio. I numeri dei centravanti, però, ad oggi sono impietosi.