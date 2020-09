TIM CUP – Virtus Francavilla rimontata, per il Lecce c’è la Feralpisalò: i risultati e gli accoppiamenti del 2° turno

A Catanzaro, squadra dell'ex Calabro, la Virtus passa in vantaggio ma poi si fa rimontare, tutto nel primo tempo. Per il Casarano ci sarà la trasferta a Pordenone. Il Lecce esordirà in casa con la Feralpi che ha superato il Pineto