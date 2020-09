GALLIPOLI – L’ex ds Franco Elia: “Queste le motivazioni del mio allontanamento. Ringrazio chi ha apprezzato il mio operato”

A pochi giorni dalla decisione della società presieduta da Paola Vella, di sollevarlo dall’incarico, l’ormai ex direttore sportivo del Gallipoli, Franco Elia, torna a parlare, e lo fa attraverso un comunicato, che riceviamo e pubblichiamo integralmente:

“Ci tengo a precisare che sono stato esonerato lunedì 21-09-2020 con la seguente motivazione: ‘Non abbiamo i soldi per pagarti e di conseguenza non possiamo permetterci un direttore sportivo‘. Il tutto dopo che per quasi tre mesi meschinamente si sono serviti della mia professionalità, abusando della mia buona fede.



Ho lavorato intensamente (percependo un risicato rimborso spese), costruendo una squadra di tutto rispetto per il budget che avevo. Mi son messo a disposizione dei miei ragazzi, venendo incontro ad ogni singola esigenza.Sono stato un punto di riferimento importante per loro.



Non è stato semplice operare in queste difficili condizioni, perchè c’era scarsa credibilità nel tanto decantato progetto Vella. Solo ora capisco tutto lo scetticismo generale.



In chiusura voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno apprezzato e stimato il mio operato“.

Franco Elia