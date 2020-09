GALLIPOLI – S’interrompe il rapporto col ds Franco Elia

Dopo poco più di due mesi, finisce la collaborazione tra il direttore sportivo Franco Elia e il Gallipoli Football. Ne ha dato notizia il club giallorosso, con le parole della presidentessa Paola Vella, che vi riportiamo integralmente.

Il Gallipoli Calcio comunica l’interruzione del rapporto con il Direttore Sportivo Franco Elia.

Alla base di tale decisione motivi strettamente legati all’aspetto professionale.

La Presidente Paola Vella si assume in toto la responsabilità della decisione. “Ringrazio Franco, persona stimata e cara, per l’impegno profuso fino ad ora per la causa, ma alcuni aspetti del lavoro svolto non coincidevano più con quelli dettati e voluti dalla mia società”.