MELENDUGNO-FJ GALLIPOLI – De Marco guarda avanti, soddisfatto invece il ds biancorosso Margiotta

Trascinato da un super Pighin, il Melendugno di mister Castrignanò strapazza la Fiamma Jonica Gallipoli, ipotecando il passaggio turno. Nonostante una buona prima frazione di gara, gli uomini di mister Andrea De Marco sono crollati nella ripresa sotto i colpi del bomber argentino. Le parole del ds del Melendugno, Diego Margiotta, e di mister De Marco.

MARGIOTTA: “Abbiamo fatto una buona partita, nonostante un caldo torrido. Questo successo, nonostante sia arrivato in una gara di Coppa, serve a noi e a tutto l’ambiente per prendere fiducia e autostima in vista del futuro, considerando che si tratta di un campionato totalmente nuovo per questa squadra. Avevamo assenze importanti, con il mister che ha provato nuove soluzioni che possiamo dire siano andate nel migliore dei modi. Da domani ci proietteremo alla gara di ritorno, consapevoli che occorre non abbassare la guardia, perchè sappiamo bene che nel calcio può sempre succedere di tutto”.

DE MARCO: “Sapevamo di non essere al meglio dal punto di vista fisico, considerando che questo gruppo ha cominciato a lavorare da appena quindici giorni, con diversi elementi che sono stati inseriti successivamente. Nelle gambe abbiamo carichi di lavoro importanti, ma nonostante ciò soprattutto nella prima frazione abbiamo tenuto bene il campo, ed è da lì che occorre ripartire. Nella gara di domenica prossima proveremo a crescere ancor di più, cercando di trovare la condizione ottimale in vista dell’esordio in campionato, perchè ora occorre solo continuare a lavorare. Buttare tutto ciò che è stato fino ad oggi non è certamente la soluzione migliore”