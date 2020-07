GALLIPOLI – Presentati Toma e la nuova dirigenza. Obiettivi: ripartire dai giovani e riallacciare il rapporto con i tifosi

Con circa un’ora di ritardo sull’orario previsto, nel bellissimo teatro del Gallipoli Resort, si è tenuta stamani la conferenza stampa di presentazione di mister Antonio Toma e del nuovo organigramma del Gallipoli Calcio. Presenti: Luciano Costantini, ex presidente e attualmente vice di Paola Vella, neo numero uno del sodalizio; il dg Dino Leucci; il ds Franco Elia e, appunto, mister Toma.

COSTANTINI – “Questa conferenza stampa ha il profumo di Serie A, perché sia il nostro ds, sia il nostro mister, hanno calcato grosis palcoscenici. Si apre, per noi, una nuova era con la sperimentazione di un programma societario a medio termine. Noi ce la metteremo tutta. Speriamo di ricominciare avendo il supporto dei nostri sempre numerosi e passionali tifosi. Purtroppo negli ultimi due anni ci sono state delle incomprensioni per via di alcuni errori in buona fede della società. Il nostro auspicio è di rivedere il ‘Bianco’ come ai vecchi tempi, quando era il nostro fortino. Sarà un campionato difficile, con squadroni del calibro di United Sly Trani e Barletta su tutti. Siamo sicuro che con mister Toma ci divertiremo“.

LEUCCI – “Poche parole: sono stato riconfermato nell’incarico e ringrazio chi mi ha dato fiducia. Mi sono, in un certo senso, disobbligato, da questo attestato di stima portando a Gallipoli il ds Franco Elia“.

ELIA – “Per me è un orgoglio e un onore stare qui. Gallipoli è una piazza ambita che ti fa sentire parte importante del progetto. Ci sono i presupposti per fare bene, io ho accettato subito la proposta e ho messo a disposizione le mie competenze. Ma ora, poche parole e tanti fatti”.

TOMA – (QUI la nostra esclusiva) “Ritorno a Gallipoli dove mi conoscono benissimo. Non sono un bravo oratore, mi piace lavorare sul campo e sono sorpreso dal rivedere persone che, dal 2002-03, sono ancora qui, come Jose Buccarella. Ciò significa che non ha perso la passione per il campo. Sono molto contento del settore giovanile, io ho in mente di lavorare coi giovani. Ho avuto richieste di altre squadre ma Gallipoli non la potevo rifiutare”.

VELLA – “C’è tanta voglia di fare i fatti. Speriamo di riaccendere l’entusiasmo dei nostri tifosi. Grazie al dg Leucci che ha puntato su di me. Colgo l’occasione anche per ringraziare Nardò, anche se so che le tifoserie non si amano, per me è l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita. Nella prossima conferenza stampa presenteremo le nuove divise ufficiale e anche nuovi soci e ringrazio gli sponsor che hanno confermato il loro impegno anche per la prossima stagione”.

C’è da segnalare, infine, che ieri sera, sui muri dello stadio “Bianco”, la tifoseria organizzata della Curva Sud ha appeso uno striscione che recita così: “Se volete la nostra presenza deve sparire la vecchia dirigenza”.