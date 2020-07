LECCE – Liverani chiede continuità: “Ci siamo sbloccati. Domani non decisiva ma servono punti”. I convocati

Alla vigilia dell’importante match di campionato contro il Cagliari, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato dell’importanza di dare continuità alla vittoria di martedì con la Lazio.

Queste le parole di mister Liverani: “C’era bisogno della scintilla, ma ora bisogna tenere acceso quel fuoco. Le partite diventano sempre meno ed i punti si fanno più pesanti, bisogna farli. Cerchiamo continuità soprattutto di risultato, perché anche se di certo il campionato non finisce domani dobbiamo cercare di tenerci dietro il Genoa. I rientranti? Deiola ci sta mettendo qualcosa di veramente speciale per starci. Ha questo problema che non gli permette di allenarsi come vorrebbe. Ci mette gran cuore, è un esempio per tutti e motivo d’orgoglio per, ma non credo abbia in questo momento i 90 minuti, non sono fattibili. Majer sta trovando condizione, mentre Gabriel ha svolto regolarmente la rifinitura e stringerà i denti. Di certo non sarà semplice, il Cagliari è squadra costruita per la parte sinistra della classifica, ma faremo il massimo”.

***

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

10 Falco

11 Shakhov

14 Deiola

15 Monterisi

17 Farias

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell’Orco

40 Sava

72 Barak

77 Tachtsidis