NOVOLI-BRILLA CAMPI – Il pensiero dei due tecnici dopo la prima uscita stagionale

Un gol di Gennari nella prima frazione, consegna al Novoli la gara d’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione. Gli uomini di mister Cornacchia hanno avuto la meglio su un buon Brilla Campi e ora si godono questo vantaggio in ottica della sfida di ritorno. Queste le parole dei due allenatori nel post gara:

CORNACCHIA – “Sono contento sia del risultato che della prestazione, considerando che tornavamo in campo dopo sei mesi di stop. Incontravamo una signora squadra per la categoria, ma i ragazzi sono stati molto bravi a soffrire quando c’era da soffrire, proponendo calcio quando c’era da farlo. Questa è solo la prima tappa di un lungo cammino e quindi occorre continuare a lavorare con serenità e tranquillità, perchè c’è ancora tanto da fare e migliorare. Ad oggi non abbiamo fatto ancora nulla, se non trovare il successo su un campo difficile contro un’ottima squadra, che ci consente di guardare alla sfida di ritorno con un po’ di fiducia in più. In settimana prepareremo la sfida di ritorno nel migliore dei modi provando a regalarci questo passaggio turno”.

PATRUNO: “Sono soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi quest’oggi (ieri ndr). Al cospetto di un’ottima squadra, abbiamo tenuto molto bene il campo creando anche diverse occasioni gol. L’unica pecca è stata quella di non essere riusciti a concretizzarle. Anche il Novoli ha avuto le sua chance, riuscendo a trovare il gol che di fatto è valso il successo. Nella gara di ritorno proveremo comunque a ribaltare questo risultato”.