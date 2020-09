DEGHI – Salvadore: “L’espulsione ci ha condizionato, ma anche in inferiorità bravi a non concedere nulla”

Termina in parità la sfida tra Deghi e Manduria, con lo specialista di Coppa, Andrea Salvadore, che ora dovrà provare a fare risultato in casa dei biancoverdi per proseguire il cammino. Una prestazione comunque positiva e gagliarda quella della formazione che orange, che, nonostante l’inferiorità numerica, è riuscita a tenere il campo in maniera abbastanza ordinata, come spiega anche il tecnico ex Otranto e Gallipoli.

GARA DAI DUE VOLTI: “Possiamo dire che è stata una gara dai due volti. Nel primo tempo, oltre a trovare la via del gol, abbiamo controllato la contesa abbastanza bene, senza concedere praticamente nulla ai nostri avversari, sfiorando anche il raddoppio in più di una circostanza, come nel caso della traversa di colpita da Di Silvestro. L’espulsione di Paolillo a fine primo tempo ci ha poi condizionato il match, anche se riavvolgendo il nastro della partita, non abbiamo mai concesso nulla ai nostri avversari. Il gol è arrivato su una palla inattiva, dopo un paio di buone ripartenze non ben gestite. Sono soddisfatto di quanto fatto, dico solo che occorre crescere a livello mentale, evitando di tirarsi dentro determinate situazioni”.

GARA DI RITORNO – “Sappiamo che domenica sarà una gara ancora più complessa rispetto a quella di ieri, ma noi anche al netto del risultato scaturito nel match d’andata, dovremmo andare lì, per provare a vincere. Daremo tutto per tentare di approdare al turno successivo”.