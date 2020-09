LECCE – Corvino si “libera” anche di Benzar. C’è l’accordo per il prestito al Viitorul

Non è ancora ufficiale, ma Romario Benzar lascia il Lecce e fa ritorno in Romani per firmare con il Viitorul, sua ex squadra prima dell’approdo alla Steaua Bucarest. Niente tentativo di rilancio in Serie B, dunque, dal momento che il terzino destro bocciato da Fabio Liverani non ha convinto nemmeno Eugenio Corini. Domani visite mediche e firma per la nuova squadra, alla quale arriva in prestito con diritto di riscatto.

Intanto oggi i giallorossi si sono allenati nel primo pomeriggio, potendo contare sul ritorno in gruppo di Tachtsidis. Ancora out invece Felici, Riccardi, Paganini ed il partente Vera.