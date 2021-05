SERIE D/H – Taranto-Picerno, ormai è lotta a due. Il Nardò tallona il Casarano. Brindisi, allarme rosso: i tabellini della 31ª

A tre giornate dalla fine della stagione regolare, la lotta per la promozione diretta in Serie C è, ormai, questione a due tra Taranto e Picerno. I rossoblù, di misura, piegano l’Altamura e i lucani rispondono, allo stesso modo, al “Fanuzzi” di Brindisi.

L’Andria guadagna tre punti sul Casarano, battuto a domicilio dal Bitonto e tallonato dal Nardò (poker al Molfetta). Un Fasano ormai salvo o quasi, cede in casa al Francavilla, mentre per il Brindisi, adesso, si fa davvero dura.

I tabellini della 31esima giornata:

BRINDISI-AZ PICERNO 0-1

RETI: 4′ st Pitarresi

BRINDISI (4-4-2): Lacirignola – Merito, Sicignano, Suhs, Boccadamo – Forbes, Rotulo (39′ st Buglia), Sibilla (29′ st Botta), Palumbo (23′ st Pizzolla) – Calemme, Faccini (15′ st Evacuo). All. Cazzarò.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Giuliani – Nossa, Allegretto, Guerra, Stasi – Pitarresi, Dettori – Albadoro, Kosovan (23′ st D’Angelo), Konè (35′ st Oyewale) – Iadaresta. All. Palo.

ARBITRO: Peletti di Crema.

NOTE: espulso al 48′ st Cazzarò (all. Brindisi) per proteste.

CASARANO-BITONTO 0-3

RETI: 16′ pt Lattanzio, 44′ st e 51′ st Tedesco

CASARANO (4-3-3): Guido – Pagliai (25′ st Galfano), Linghi, Figliomeni (48′ pt Pitarresi), Quacquarelli (1′ st Giacomarro) – Feola, Bruno, Argento (19′ st Tascone) – Sansone (40′ pt Rodriguez), Favetta, Mincica. All. Orlandi.

BITONTO (4-3-3): De Lucia – Colella S., Capece, Colella D., Di Modugno – Piarulli, Biason (19′ st Petta), Montinaro (25′ st Mariani) – Triarico, Lattanzio (33′ st Palazzo), Taurino (41′ st Tedesco). All. Bartoli.

ARBITRO: Giacometti di Gubbio.

NOTE: espulso Guido (C) al 44′ pt.

FASANO-FRANCAVILLA 0-1

RETI: 19′ pt Cabrera

FASANO (3-4-1-2): Suma – Camara, Lopez (37′ pt Dellino), Urquiza – Gille (19′ st Amoruso), Bernardini, Urruty (19′ st Lopez T.), Dorval – Melillo – Gentile, Dambros. All. Costantini.

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Cabrera, Pagano, Nicolao – Notaristefano (38′ st Fanelli), Del Col, Galdean (16′ st Navas), Tarantino (24′ st Petruccetti), Morleo – Aleksic (29′ st Leonetti), Nolè (24′ st Pisaniello). All. Marziale (Lazic squal.).

ARBITRO: Lipizer di Verona.

F. ANDRIA-PORTICI 1-0

RETI: 36′ pt Manzo

F. ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella – Benvenga, Fontana, Venturini, Pelliccia (26′ st Lacassia) – Manzo, Dipinto, Carullo (34′ st Bolognese) – Prinari (21′ st Cerone) – Acosta (21′ st Scaringella), Figliolia (13′ st Monaco). All. D’Alterio.

PORTICI (4-3-3): Schaeper – Vitiello, Bisceglia, Arpino, Schiavi (34′ st Donnarumma) – Nacci, Nappo, Scala – Maione (14′ st Onda), Prisco, D’Acunto (45′ st Cassino). All. Condemi.

ARBITRO: Molinaroli di Verona.

GRAVINA-LAVELLO 1-1

RETI: 2′ st Toksic (G), 19′ st Liurni (L)

GRAVINA (3-5-2): Martellone – Perez, De Gol, Gilli – Ben Khalek (25′ st Gjini), Messori, Toksic, Chiaradia (44′ st De Feo), Terrevoli – Abayian (44′ st Agresta), Cappiello (27′ st Gjonaj).. All. De Candia.

ARBITRO: Casalini di Pontedera.

NARDÒ-MOLFETTA 4-2

RETI: 8′ pt e 2′ st Tornros (N), 39′ pt Gallo (N), 6′ st Potenza (N), 11′ st Ventura (M), 13′ st Masserelli (M)

NARDÒ (4-2-3-1): Milli – Cancelli (15′ st Trinchera), De Giorgi, Romeo, Nicolao – Mengoli (25′ st Scialpi), Valzano – Gallo (36′ st Rimoli), Potenza (21′ st Lezzi), Caputo – Tornros (25′ st Granado). All. Danucci.

MOLFETTA (3-4-3): Tucci – Diallo, Di Bari, Pinto – Conteh (11′ st Frappampina), Rafetraniaina (25′ st Afri), Legari, Cianciaruso – Varriale, Ventura (40′ st Lavopa), Valente (1′ st Masserelli). All. Bartoli.

ARBITRO: Dorillo di Torino.

PUTEOLANA-SORRENTO 1-1

RETI: 23′ pt Guarracino (P), 28′ st Mezavilla (S)

PUTEOLANA (4-2-3-1): Romano – Maerigliano (21′ st Sardo), Armeno, Cigliano, Massa – Riccio, Ragosta (21′ st Festa) Autieri (26′ st Fibiano), Guarracino (38′ st Bellante), Ruggiero – Celiento. All. Iodice.

SORRENTO (3-5-2): Scarano – Basile, Masullo, La Monica (21′ st Cassata) – Cacace, Fusco, Maranzino (43′ pt Langella), Mezavilla, Camara (37′ st Somma) – Sandomenico (45′ st Mancino), Liccardi. All. La Scala.

ARBITRO: Marra di Mantova.

NOTE: espulsi Armeno (P) al 25′ st, Cigliano (P) al 35′ st, Ruggiero (P) a fine partita.

REAL AVERSA-A. CERIGNOLA 1-3

RETI: 18′ pt Malcore (AC), 4′ st e 48′ st Verde (AC), 31′ st Capone (RA)

REAL AVERSA (3-5-2): Papa – Cassandro (44′ st Guglielmo), Varchetta, Mariani – Ndiaye (3′ st Negro), Faiello, Gallo, Ziello (10′ st Capone), Della Corte – Faella (19′ st Palumbo), Messina. All. De Stefano.

A. CERIGNOLA (4-3-3): Fares – Silletti (31′ st Acampora), Manzo, Allegrini, Russo – Otranto (22′ st Amabile), Muscatiello, Spinelli (22′ st Barrasso) – Verde, Malcore (42′ st Ciafardini), Loiodice. All. Pazienza.

ARBITRO: Coseddu di Nuoro.

TARANTO-T. ALTAMURA 1-0

RETI: 8′ st Corado

TARANTO (4-3-3): Ciezkowsky – Boccia, Rizzo G., Silvestri, Ferrara (47′ st Shehu) – Marsili, Tissone, Matute – Mastromonaco (36′ st Serafino), Corado (16′ st Alfageme), Versienti (16′ st Corvino). All. Laterza.

T. ALTAMURA (3-5-2): Donini – Russo, Gambuzza (1′ st Kanoutè), Pantano – Fedel, Baradji (47′ st Errico), Lucchese, Lorenzo (1′ st Spano), Casiello – Tedesco (47′ st Bozzi), Sisalli (3′ st Lo Russo). All. Di Benedetto.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo.