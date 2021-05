CASARANO – Il Bitonto dilaga al “Capozza”, i playoff scivolano via

Il Casarano perde in casa con il Bitonto che scavalca i rossoazzurri in classifica andandosi a posizionare all’ultimo posto utile per i playoff.

Gli uomini di mister Orlandi, costretti a disputare l’intera ripresa in dieci uomini per l’espulsione di Guido, pur non demeritando non riescono a rimettere in carreggiata la gara.

Le due squadre passano il primo quarto d’ora a studiarsi, senza farsi male. Giusto il tempo per prendere le misure. Al 15’ calcio di punizione per il Casarano dai 25 metri. Batte Sansone che sfiora l’incrocio dei pali. Sulla successiva rimessa, il Bitonto passa in vantaggio con capitan Lattanzio, imbeccato dalle retrovie, che dal limite trafigge Guido. Al 22’ Triarico va sul fondo sulla corsia di destra e mette dentro un cross insidioso, ma Guido in uscita blocca senza patemi d’animo. I rossoazzurri non ci stanno e cercano di ristabilire l’equilibrio. Al 30’ occasionissima per il Casarano. Feola per Favetta che dal limite serve Sansone, il cui mancino insidiosissimo viene deviato dal numero uno ospite sulla traversa. Al 32’ Sansone prova la conclusione al volo su sponda di petto di Favetta a sua volta servito dalla sinistra da Figliomeni. L’impatto con la palla non è dei migliori. Al 41’ Argento dalla destra mette al centro per Feola che di testa non riesce ad imprimere la forza necessaria e De Lucia blocca senza problemi. Sul finale di primo tempo sono gli ospiti, però, a sfiorare la marcatura. Al 42’ miracolo di Guido su colpo di testa a botta sicura di Di Modugno. Le emozioni non sono finite. La retroguardia bitontina spazza la palla dalla propria area, Quacquarelli non riesce a controllare la sfera che viene recuperata da Lattanzio. La punta neroverde si invola verso la porta sguarnita, l’estremo difensore rossoazzurro è costretto a uscire dall’area di rigore, riuscendo ad intercettare e respingere la sfera di petto. Il direttore di gara però ravvisa il tocco di mano ed espelle Guido, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. Orlandi è costretto a chiamare in panchina Figliomeni per far posto a Pitarresi.

La ripresa di apre con Giacomarro che prende il posto di Quacquarelli. Nonostante l’inferiorità, il Casarano cerca di pungere. Al 51’ Argento mette dentro per Rodriguez, anticipato di un soffio dalla difesa ospite che si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il cubano ci riprova, ma la mira non è precisa. I padroni di casa spingono. Al 75’ Favetta da ottima posizione calcia in porta, ma la conclusione è ribattuta dalla difesa. È il Casarano ad avere in mano le redini del gioco, con gli ospiti che difendono. I neroverdi si fanno rivedere all’81’ con Mariani che dai 30 metri prova a sorprendere Pitarresi, ma la sfera termina di poco sul fondo. All’89’, la beffa per il Casarano. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla finisce tra i piedi del neo entrato Tedesco che praticamente dalla linea laterale di sinistra lascia partire un tiro cross dalla traiettoria beffarda che trafigge Pitarresi. Nel 5’ di recupero il Bitonto si rende nuovamente pericoloso con Capece per Colella, che si libera di un avversario e dal limite spedisce di poco sopra la traversa. Il tris arriva all’ultimo minuto di recupero: contropiede di Palazzo che conclude in porta. Pitarresi respinge e Palazzo ci riprova. Ancora una volta l’estremo difensore di casa devia, ma si fa trovare pronto Tedesco che con un tap in vincente sigla la doppietta personale e fissa il risultato sul definitivo 0-3.

Domenica prossima, il Casarano andrà a far visita al Sorrento.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 23 maggio 2021, ore 16

Serie D girone H 2020/21 – giornata n. 31

CASARANO-BITONTO 0-3

RETI: 16’ Lattanzio, 89’ e 90+6’ Tedesco.

CASARANO: Guido, Pagliai (70’ Galfano), Quacquarelli (46’ Giacomarro), Argento (64’ Tascone), Longhi, Figliomeni (45+3’ Pitarresi), Feola, Bruno, Favetta, Mincica, Sansone (40’ Rodriguez). A disp.: Pitarresi, D’Andria, Atteo, Lobjanidze, Syku. All.: Orlandi.

BITONTO: De Lucia, Colella S., Di Modugno, Biason (64’ Petta), Capece, Colella D., Tricarico, Montinaro (70’ Mariani), Taurino (86’ Tedesco), Lattanzio (78’ Palazzo), Piarulli. A disp.: Zinfollino, Milani, Nennola, Esposito, Passaro. All.: Loseto.

ARBITRO: Davide Giacometti della sezione di Gubbio. ASSISTENTI: Alessandro Rastelli di Ostia e Matteo Ticani di Roma 2.

NOTE: Cielo parzialmente coperto. Temperatura: 22 gradi. Terreno in buone condizioni. Ammoniti: Capece, Montinaro (B), Glafano, Rodriguez (C). Espulsi: Guido (C). Recupero: 2’ pt, 6’ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA