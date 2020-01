SERIE D/H – Tutti i tabellini della 18ª giornata

Si è giocata ieri la diciottesima giornata del torneo di Serie D girone H, prima del girone di ritorno. Ecco tutti i tabellini delle nove partite in programma.

SORRENTO-AGROPOLI 2-1

RETI: 4’Cacace (S), 30′ Acunzo (A), 58′ Figliolia (S)

SORRENTO: Scarano, Cesarano, Masullo, La Monica, Cacace, Fusco, Vitale, De Rosa, Alvino (78′ Costantino), Herrera, Figliolia (67′ Bonanno). All. Maiuri.

AGROPOLI: Sanchez, Guida (65′ Ceriani), Matrone, Numerato, Bonfrini, Sgambati, Pagano (69′ Cozzolino), Proto (46′ Solazzo), Cappiello (75′ Doto), Acunzo, Orefice (46′ Leonetti). All. Ferragina.

ARBITRO: Vacca di Saronno.

FOGGIA-FASANO 2-2

RETI: 19′ pt Cipolletta (FG), 22′ st e 36′ st Diaz (FA), 49′ st Gentile (FG)

FOGGIA: Fumagalli, Cipolletta, Gentile, Di Jenno (25 st Cadili), Salines (17 st Kourfalidis), Staiano (37 st Gibilterra), Cittadino, Gerbaudo, Campagna (30 st Ndiaye), Tortori, Russo (15 st Tedesco). All. Corda.

FASANO: Suma, De Vitis, Rizzo, Panebianco, Pedicone, Titarelli (23 st Gomes Forbes), Ganci, Bernardini, Prinari (20 st Cochis), Diaz, Cavaliere. All. Laterza.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

NOTE: espulso Tedesco al 39 st.

GRUMENTUM-NOCERINA 2-2

RETI: 11 pt De Luca (G), 25 st Cavaliere (G), 32 st aut Dubaz (N), 47 st Liurni (N)

GRUMENTUM: Donini, Cecci, Pellegrini, De Gol, Dubaz, Catinali, Agresta (42 st Matinata), Falco (39 st Lobosco), Cavaliere, Potenza (24 st de Stefano)9, De Luca (45 st Esposito). All. Finamore.

NOCERINA: Scolavino, De Siena, Campanella, Monaco, D’Anna, Martinelli (14 st Pisani), Mincione (1 st Dieme), Carrotta, Corcione, Cristaldi, Liurni. All. Esposito.

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona.

CASARANO- AUDACE CERIGNOLA 1-2

RETI: 16’ Rodriguez (AC), 34’ Russo N. aut. (AC), 75’ Mincica (C)

CASARANO (3-5-2): Al Tumi, Mattera, Lobjanidze, Atteo (87’ Buffa), D’Aiello, Occhiuto (78’ Cianci), Versienti (67’ Palmisano), Giacomarro (87’ Rescio), Favetta (80’ Foggia), Mincica, Russo N.. A disposizione: Guarnieri, Morleo, Girsasole, Dall’Oglio. All. D. Bitetto.

AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Sarri, Celentano, Russo L., De Cristofaro, Longhi, Syku, Longo (73’ Loiodice), Coletti, Rodriguez (85’ Martiniello), Marotta (67’ Di Cecco), Sansone. A disposizione: Tricarico, Tancredi, Muscatiello, Caiazza, Alfarano, Rosania. All. V. Feola.

ARBITRO: Sfira Bogdan Nicolae di Pordenone (Portella Antonio e Pizzoni Ferdinando di Frattamaggiore).

NOTE: prima della gara si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Lello Santagata, calciatore del Casarano prematuramente scomparso la scorsa settimana. Cielo parzialmente nuvoloso, 9 gradi. Forte vento. Ammonizioni: D’Aiello (C), Palmisano (C), De Cristofaro (AC). Espulsi: Russo N. (C) al 10′ st. Recupero: 1’ pt; 4’ st.

BITONTO-FRANCAVILLA 2-0

RETI: 32 pt Terrevoli, 13 st Turitto

BITONTO: Figliola, Terrevoli, Amelio, Colella, Bolognese (29 st Vacca), Lomasto, Gargiulo (19 st Gianfreda), Piarulli, Biason, Patierno (42 st Merkaj), Lattanzio, Turitto. All. Taurino.

FRANCAVILLA: Caruso, Mambella, Nicolao, Cabrera, Avella (37 st Maione), Quinto (6 st Flordelmundo), Petruccetti, Diop, Puntoriere, Nolè, Farinola. All. Lazic.

ARBITRO: Gandolfo di Bra.

F. ANDRIA-GELBISON 2-1

RETI: 5 st e 45 st D’Orsi (FA), 38 st Uliano rig. (G)

F. ANDRIA: Segantini, Montemurro, Porcaro, Sambou, Iannini, Yeboah, Nives (44 st Zingaro), D’Orsi, Lanzolla, Nannola, Palazzo (16 st Forte). All. Favarin.

GELBISON: D’Agostino, Caruso, Cassaro (28 st Gori), Onda, Giordano, De regorio, Esposito (25 st Zanghi), Uliano (44 st Maio), Simonetti, Marin, Orlando (32 st Tandara). All. Squillante.

ARBITRO: Di Loreto di Terni.

NOTE: espulso Porcaro al 9′ st; espulso Favarin al 35 st.

BRINDISI-TARANTO 0-2

RETI: 38’ pt Genchi, 31′ st D’Agostino

BRINDISI (3-5-2): Pizzolato, Dario, Escu, D’Ancora, Ianniciello, Fruci (37’ st Cuomo), Boccadamo, Pizzolla, Dorato (12’ st Tourè), Marino, Ancora. A disposizione: Lacirignola, Capone, Merito, Nardelli, Giovane, Nocerino, Zappacosta. Allenatore: Salvatore Ciullo.

TARANTO (4-2-3-1): Sposito, Pelliccia (12’ st Marino), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Benvenga, Oggiano (12’ st Guaita), Cuccurullo, Olcese (43’ st Matute), D’Agostino (40’ st Actis Goretta), Genchi (30’ st Allegrini). A disposizione: Carriero, Van Rasbeeck, Masi, Serafino. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Taricone di Perugia.

NOTE: Ammoniti: Oggiano (T), S. Manzo (T), Sposito (T), Ancora (B), Actis Goretta (T), Escu (B).

TEAM ALTAMURA-GLADIATOR 0-0

TEAM ALTAMURA: Guido, Romanelli (32 st Salatino), Sisalli, Lucchese (44 st Cela), Polidori, Russo, Santangelo (44 st Scarimbolo), D’Agostino (8 st Fontana), Croce, Guadalupi, Siclari. All. Monticciolo.

GLADIATOR: De Lucia, Capone (46 st Andreozzi), Ioio, Prevete, Landolfo, Maraucci, Troianiello (13 st Di Finizio), Di Pietro (27 st Vitiello), Del Sorbo, Odije (32 st Pantano), Rekik (35 st Di Paola). All. Borrelli.

ARBITRO: Peletti di Crema.

NARDÒ-GRAVINA 0-0

NARDÒ: Mirarco (10′ st Montagnolo), Trinchera, Spagnolo, Danucci, Stranieri, Colonna, Natalucci, Mengoli, Manfrellotti (32’ st Camara) , Calemme (41’ st Trofo) , Montaperto (40’ st Avantaggiato). A disposizione: Pantano, Frisenda, Valzano, De Giorgi. Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

GRAVINA: Vicino, Dentamaro, Silletti (33′ pt D’Angelo), Di Modugno, Alvarez, Romeo, Coulibaly, Mbida, Bozzi (35′ st Chiaradia), Ficara (30′ st Granado), Larosa (35′ st Ranieri). A disposizione: Pizzi, Bottari, Greco, Correnti.

Allenatore: Valeriano Michele Loseto.

ARBITRO: Matteo Campagni di Firenze (Caputo-Aletta).

NOTE: Ammoniti: Romeo (G), Larosa (G), D’Angelo (G). Calemme (N), Stranieri (N), Danucci (N),

Recupero: 2 pt- 7 st.