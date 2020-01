CASARANO – Il Cerignola brinda al nuovo anno espugnando il ‘Capozza’. Non basta una prodezza di Mincica

Il Casarano perde per 2-1 contro un Cerignola che non tradisce le aspettative e si conferma una delle migliori squadre del girone.

Gli ospiti partono con il piede sull’acceleratore. Al 7’ spunto di Rodriguez, con un diagonale, uscito fuori di poco. All’11’, reazione del Casarano. Russo dal fondo mette dentro, la palla attraversa tutta l’area piccola parallelamente alla linea di porta, e termina sul lato opposto a Mincica, che da posizione molto defilata tenta la conclusione, ma il portiere fa buona guardia e si rifugia in angolo. Al 16’ Cerignola in vantaggio con Rodriguez, che prima calcia in porta, poi sulla ribattuta della difesa devia un pallone nel cuore dell’area di rigore. Al 26’ il Cerignola va vicino al gol del raddoppio con una traversa colpita da De Cristofaro. Il Cerignola ci riprova a più riprese e al 34’ raddoppia con Syku che di testa gira in porta beffando Al Tumi, complice l’involontaria deviazione di Favetta. Al 38’ ci prova Mincica, ma Sarri sventa. Al 44’ D’Aiello di testa cerca la deviazione vincente, ma ancora una volta l’estremo difensore ospite fa buona guardia e si rifugia in angolo. La prima frazione di gara si chiude sul parziale di 2-0 per i foggiani.

La ripresa si apre con gli stessi protagonisti del primo tempo. La doccia fredda giunge al 56’, quando il Casarano rimane in dieci per l’espulsione diretta di Russo, autore di una scorrettezza ai danni del suo omonimo foggiano. Gli ospiti cercano di approfittare della superiorità e al 58’ chiamano al miracolo Al Tumi. Il portiere maltese smanaccia una conclusione ravvicinata di Longo. Il Casarano accorcia le distanze al 75’. Su rilancio di Al Tumi, che grazie al forte vento a favore, giunge nell’area avversaria, Mincica calcia in acrobazia dalla destra incrociando sul palo lontano, dove nulla può Sarri. Nei minuti finali, i padroni di casa si giocano il tutto per tutto, buttando in campo forze fresche, ma il risultato non cambia. Il Cerignola vince meritatamente.

Arriva la prima sconfitta sulla panchina rossoazzurra per Dino Bitetto, che ora dovrà chiamare i suoi alla reazione, in vista delle due insidiosissime trasferte che vedranno il Casarano impegnato prima a Taranto e poi a Brindisi.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 5 gennaio 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2019/20 – giornata n. 18

CASARANO- AUDACE CERIGNOLA 1-2

RETI: 16’ Rodriguez (AC), 34’ Syku (AC), 75’ Mincica (C)

CASARANO (3-5-2): Al Tumi, Mattera, Lobjanidze, Atteo (87’ Buffa), D’Aiello, Occhiuto (78’ Cianci), Versienti (67’ Palmisano), Giacomarro (87’ Rescio), Favetta (80’ Foggia), Mincica, Russo. A disposizione: Guarnieri, Morleo, Girsasole, Dall’Oglio. All. D. Bitetto.

AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Sarri, Celentano, Russo, De Cristofaro, Longhi, Syku, Longo (73’ Loiodice), Coletti, Rodriguez (85’ Martiniello), Marotta (67’ Di Cecco), Sansone. A disposizione: Tricarico, Tancredi, Muscatiello, Caiazza, Alfarano, Rosania. All. V. Feola.

ARBITRO: Sfira Bogdan Nicolae di Pordenone (Portella Antonio e Pizzoni Ferdinando di Frattamaggiore).

NOTE: prima della gara si è osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Lello Santagata, calciatore del Casarano prematuramente scomparso la scorsa settimana. Cielo parzialmente nuvoloso, 9 gradi. Forte vento. Ammonizioni: D’Aiello (C), Palmisano (C), De Ceristofaro (AC). Espulsi: Russo (C). Recupero: 1’ pt; 4’ st.

