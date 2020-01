BRINDISI-TARANTO – Genchi e D’Agostino firmano il blitz del ‘Fanuzzi’, il derby è rossoblù

(di Cosimo LENTI) – Il Taranto ottiene la sua seconda vittoria consecutiva in trasferta. Gli uomini di Panarelli espugnano il “Fanuzzi” di Brindisi grazie alle reti di Genchi e D’Agostino, che consegnano ai rossoblù il derby di questa seconda giornata di ritorno del girone H di Serie D.

La cronaca. Pronti via i rossoblù si fanno pericolosissimi. Genchi combina bene con D’Agostino, l’attaccante barese conclude di sinistro al 1’, e colpisce il palo. La seconda occasione degna di nota è ancora di marca tarantina: al 23’ Benvenga colpisce debolmente di piattone dopo un angolo, la sfera finisce tra le braccia di Pizzolato. Ci prova anche Pelliccia con una botta al volo al 31’, la palla finisce di un soffio sopra la traversa. La pressione ospite viene premiata e al 38′ i rossoblù mettono la feccia. Escu svirgola il pallone, che si impenna, favorendo così la ripartenza di Genchi, l’attaccante ionico supera con un splendido stop Marino, e deposita in rete con un pallonetto che scavalca l’estremo difensore biancoazzurro. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero, con gli ospiti in vantaggio di una rete.

Al 25′ della ripresa arriva la prima occasione per i padroni di casa: Marino raccoglie una palla vagante in area, ma la sua botta viene deviata in angolo. Sei minuti più tardi arriva però arriva il raddoppio per il Taranto. Guaita se ne va sull’out di destra e mette in mezzo, D’Agostino non sbaglia il tap-in, e porta il match sul risultato di 2-0 in favore dei rossoblù. Prova a farsi vedere il Brindisi, per tentare di riaprire il match, al 42’D’Ancora colpo di testa, dopo un cross da un calcio d’angolo, la sua frustata termina sul fondo. L’ultima occasione del match arriva in pieno recupero, Marino prova la botta dall’interno dell’area, ma Sposito si supera e respinge. Il match termina così dopo cinque minuti di recupero, con il Taranto che ottiene tre punti importantissimi per la sua classifica.

Nel prossimo turno allo Iacovone andrà in scena un nuovo derby, con il Casarano che sarà ospite di Genchi e compagni.

IL TABELLINO

Brindisi, stadio Fanuzzi

domenica 5 Gennaio 2020, ore 15

Serie D girone H 2019/20 – giornata 18

BRINDISI-TARANTO 0-2

RETI: 38’ pt Genchi, 31′ st D’Agostino

BRINDISI (3-5-2): Pizzolato, Dario, Escu, D’Ancora, Ianniciello, Fruci (37’ st Cuomo), Boccadamo, Pizzolla, Dorato (12’ st Tourè), Marino, Ancora. A disposizione: Lacirignola, Capone, Merito, Nardelli, Giovane, Nocerino, Zappacosta. Allenatore: Salvatore Ciullo.

TARANTO (4-2-3-1): Sposito, Pelliccia (12’ st Marino), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Benvenga, Oggiano (12’ st Guaita), Cuccurullo, Olcese (43’ st Matute), D’Agostino (40’ st Actis Goretta), Genchi (30’ st Allegrini). A disposizione: Carriero, Van Rasbeeck, Masi, Serafino. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Taricone di Perugia.

NOTE: Ammoniti: Oggiano (T), S. Manzo (T), Sposito (T), Ancora (B), Actis Goretta (T), Escu (B).

