GALLIPOLI-DEGHI – Guizzo di Cortese, il derby è giallorosso

Al Gallipoli di mister Andrea Salvadore, basta un guizzo di Cortese in chiusura di primo tempo per aggiudicarsi il derby inaugurale del 2020, che allo stadio Antonio Bianco, ha visto i padroni di casa affrontare la Deghi Calcio dei tanti ex giallorossi.

La prima occasione degna di nota la si registra al minuto 5, quando Difino supera Bacca con un bel pallonetto, che termina la sua corsa però sulla traversa. Dopo una fase di di gara abbastanza bloccata il Gallipoli risponde con Alemanni, che dalla distanza impegna Laghezza, con l’ex Novoli che è bravo a deviare in corner. Con il passare dei minuti i padroni di casa alzano al baricentro trovando il vantaggio proprio in chiusura di prima frazione. Carozzo anticipa tutti servendo Tardini, l’ex Deghi appunto lavora bene apparecchiando per l’accorrente Cortese che un preciso rasoterra batte Laghezza firmando un pesantissimo 1-0.

Ad inizio ripresa la Deghi prova a spingere, trovando anche la via del gol con Campioto, stoppato però da uno degli assistenti del signor Valentini di Brindisi, per una presunta posizione di offside al momento della conclusione del neo entrato Botrugno. Con il passare dei minuti la pressione orange sembra affievolirsi e Calabuig e compagni controllano bene la contesa senza correre alcun pericolo.

Vittoria importante quindi per il Gallipoli che sale così al quint’ultimo posto, portandosi ad una sola lunghezza dalla Deghi di mister Giuliatto. Domenica i giallorossi saranno ospiti della Fortis Altamura, mentre Greco e compagni ospiteranno l’Ugento.





IL TABELLINO



Gallipoli, Stadio Antonio Bianco

domenica 5 gennaio ore 14:30

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 17

GALLIPOLI-DEGHI 1-0

RETI: 44′ pt Cortese

GALLIPOLI: Bacca, Carrino (31’ st De Iudicibus), De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni (26’ st Gubello), Alcazar, Cortese (46’ st Porcino), Tardini (31’ st Marti), A. Portaccio. A disp.: Baglivo, Marulli, D. Portaccio, Annis, Stifani. All.: Salvadore (squalificato) in panchina Scorrano.

DEGHI: Laghezza, Pinto, Muci, Difino (31’ st Vecchio), Salto, Greco, Campioto (40’ st Rizzo), Miccoli (31’ st Stefanizzi), Paolillo, Romano (16’ st Botrugno), Libertini. A disp.: Isceri, Deffo, Coronese, Paganelli, R. Palma. All.: Giuliatto.



ARRBITRO: Nico Valentini di Brindisi.

NOTE: Ammoniti: De Leo, Sush, De Iudicibus, Pinto, Muci, Libertini. Recupero: 2’ pt e 4’ st.