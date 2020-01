LECCE – Liverani a mille per la ripresa: “Vogliosi di ricominciare e far gioire i tifosi”. I convocati

Il Lecce torna in campo e lo fa affrontando, domani alle 18, l’Udinese tra le mura amiche. Un match importantissimo e mister Liverani lo sa bene, come si può chiaramente evincere dalle parole rilasciate in conferenza stampa.

“Dopo questa sosta ho trovato il gruppo bene – ha affermato il tecnico romano – perché ho visto i ragazzi mentalmente più rilassati, più forti, con una gran voglia di ricominciare. Domani affronteremo una squadra ostica, esperta e fisica. L’Udinese dispone di giocatori di gamba sia in avanti che sugli esterni. C’è tutta la volontà di ripartire con la voglia di fare qualcosa di straordinario, a partire dalla battaglia con l’Udinese che ci aspetta domani. Nelle scelte che andrò a fare per il reparto avanzato devo tener conto delle caratteristiche in funzione dell’equilibrio che la squadra deve avere”.

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

16 Meccariello

17 Farias

19 La Mantia

20 Dubickas

21 Gabriel

22 Vigorito

23 Tabanelli

29 Rispoli

30 Babacar

39 Dell’Orco

77 Tachtsidis

95 Bleve