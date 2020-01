Il passare degli anni ha visto l’Otranto ritagliarsi a piccoli passi uno spazio importante nel calcio salentino, con la compagine idruntina che si è ormai affermata come una delle realtà più solide dell’intero girone dell‘Eccellenza Pugliese, questo anche grazie ad un gruppo solido e compatto, ma soprattutto per merito di un tecnico come mister Gigi…